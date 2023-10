Le but de la rédemption pour ce Carolo : "Ma saison a pourtant très mal commencé"

Grande victoire pour le Sporting de Charleroi ce samedi. Les Carolos se sont offert le scalp de l'Antwerp (3-2).

Face au Great Old, Charleroi a ouvert le score à la 50e via Nikola Stulic. L'attaquant a du sentir une sorte de libération, lui qui avait débuté la saison par une exclusion après...17 minutes contre OHL.

"Ce n’était pas si évident que ça, parce que le ballon arrivait légèrement derrière moi. Je l’ai repris et il est monté. J’espérais surtout qu’il ne s’envole pas au-dessus du but, mais, grâce à Dieu, il est rentré", a expliqué Stulic selon Sudinfo.

Un premier but cette saison qui va faire du bien au Serbe. "Je suis très heureux et reconnaissant, parce que ma saison n’avait pas bien commencé. C’était un peu difficile, mais je remercie le coach, le staff et mes coéquipiers. Je suis si heureux", a-t-il déclaré.