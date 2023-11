Naufrage total du Standard qui coule en une mi-temps à l'Antwerp

Les Rouches n'ont pas existé lors de leur déplacement au Bosuil. Après quinze minutes, Vincent Janssen avait déjà inscrit un doublé. Et la suite n'allait pas aller en s'améliorant...

Rencontre difficile attendue et confirmée pour le Standard à l'Antwerp. Dans le 11 de base, Kostas Laifis, Gilles Dewaele et Moussa Djenepo sont titularisés. Nathan Ngoy et Cihan Canak sont sur le banc, Marlon Fossey est légèrement blessé et préservé. Aucun changement dans l'équipe anversoise.

⚪🔴 XI Royal Antwerp : Butez, De Laet, Yusuf, Balikwisha, Muja, Janssen, Alderweireld, Ekkelenkamp, Bataille, Coulibaly, Vermeeren



🔴⚪ XI Standard de Liège : Henkinet, Vanheusden, Bope, Laifis, Dewaele, Djenepo, Hayden, Alzate, Kawabe, Sowah, Kanga#ANTSTA pic.twitter.com/fTB7Vbcc1d — Ma Pro League (@MaProLeague) November 11, 2023

Un Standard en victime consentante

Le Standard devait éviter le scénario d'il y a deux semaines, à Gand : couler en première période, en concédant beaucoup de buts en peu de temps. Les Rouches le savaient, mais sont tout de même tombés dans le piège.

Et il ne faut que quelques minutes pour s'en apercevoir. Perte de balle d'Alzate au milieu de terrain, Janssen récupère, combine avec Muja. Balikwisha reçoit le cuir sur la gauche et centre, Janssen se retourne dans le rectangle et trompe Henkinet (1-0, 4e). Moins de dix minutes plus tard, Vanheusden arrête fautivement l'attaquant néerlandais dans le rectangle. Il se fait réparation seul (2-0, 14e).

A la demi-heure, Muja provoque sur la droite et sert Ekkelenkamp dans le rectangle, qui a le temps de se retourner et battre Henkinet (3-0, 33e). Le cauchemar se poursuit : après un duel avec Janssen, Bokadi s'écroule et se tient la cheville. Le Congolais quitte la pelouse quelques minutes plus tard, remplacé par Ngoy. Et ce n'est pas tout : averti pour la cinquième fois cette saison après une faute sur Janssen, Vanheusden manquera la réception de Gand.

Si cette rencontre n'était pas encore terminée, elle le sera juste avant le retour aux vestiaires. Combinaison similaire du Great Old, c'est Balikwisha qui provoque sur la droite et Muja qui se trouve à la conclusion (43e)

Muja provoque sur la droite et sert Ekkelenkamp dans le rectangle, qui a le temps de se retourner et tromper Henkinet

En seconde période, comme on pouvait s'en douter, il ne se passe pas grand-chose. Le Standard essaye de sortir mais n'y parvient pas, l'Antwerp gère et tente, via des transitions rapides, d'aggraver encore la marque. Janssen (53e) et Balikwisha (58e) sont contrés.

Un dernier Anversois aimerait se joindre à la fête : Michel-Ange Balikwisha, qui cherche clairement à trouver le chemin des filets contre son ancien équipe. L'ex du Standard est proche de le faire, Vanheusden l'en empêche (72e).

Quand une équipe coule, c'est aussi parce que ses cadres n'ont pas été à la hauteur. Alzate démontre une nouvelle fois la soirée difficile des Rouches. Il se retourne, dans son propre rectangle, et manque sa passe. Le cuir rebondit chanceusement sur George Ilenikhena (5-0, 74e).

Il n'en manquait qu'un pour que la fête soit totale. Ilenikhena remonte le ballon et décale Kerk, qui centre pour Michel-Ange Balikwisha. Le joueur de l'Antwerp se jette et donne au score des allures d'un match de tennis (6-0, 86e).

Le score n'évoluera plus, Le Standard a coulé en première période et n'a pas su réagir, l'Antwerp a géré et s'est imposé aussi logiquement que facilement.