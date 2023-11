"Un non-match absolu" : Carl Hoefkens dépité après le naufrage du Standard

Le Standard repart d'Anvers avec une humiliante défaite 6-0 dans les valises. Carl Hoefkens affichait sans surprise la tête des mauvais jours.

On pensait le Standard lancé après les victoires contre le Club de Bruges et Anderlecht. La défaite à La Gantoise et le partage contre un faible Malines avaient montré qu'il y avait encore du travail, la gifle de ce samedi le confirme plus encore.

Après la rencontre, Carl Hoefkens ne disait pas autre chose : "Beaucoup de choses n'étaient pas bonnes de toute façon. Quand vous êtes menés 4-0 à la mi-temps, c'est une énorme montagne à gravir. C'était un non-match absolu. Nous avons des hauts et des bas incroyables. Nous sommes toujours à la recherche du juste milieu" déclare-t-il, dans des propos relayés par Sporza.

Un entraîneur fragilisé ?

L'entraîneur liégeois s'est visiblement montré plus cash encore face à son groupe : "Il y avait beaucoup à dire dans le vestiaire, je pense que c'est normal. Ce que j'ai dit n'est pas pour la télévision. Je pense qu'il est important de tirer les bonnes leçons de tout cela".

Jamais Hoefkens n'a eu le sentiment de maîtriser la rencontre : " Le premier but a été marqué après trois minutes et avant que vous ne vous en rendiez compte, l'Antwerp menait 3-0. Dans un autre match, je dirais un mot sur l'arbitre, mais cela ne sert à rien. Le point positif, c'est que ça ne peut pas être pire. A partir de là, nous devons grandir, c'est aussi simple que cela". Les prochains jours s'annoncent longs à l'académie.