Un doublé et le sourire retrouvé : Vincent Janssen peut remercier le Standard

Vincent Janssen a inscrit un doublé face au Standard. Le Néerlandais savoure après des moments compliqués.

Avant d'affronter Genk la semaine dernière, Vincent Janssen restait sur six matchs de Pro League sans marquer. Buteur face aux Limbrourgeois, le buteur néerlandais a récidivé contre le Standard en plantant un doublé lors du fameux 6-0 infligé hier aux Liégeois. Le symbole d'une équipe anversoise qui s'est bien reprise après une nouvelle défaite en Ligue des Champions.

La démonstration face au Standard arrivait donc à point nommé : "Avoir inscrit le 2-0 nous a mis sur les rails. D'habitude, c'est l'un de ces moments où l'on commence à se demander si l'on va passer ou non. Quand ce 3-0 tombe et qu'on le garde jusqu'à la mi-temps, on sait que c'est comme si c'était fait. Et je pense qu'il y a aussi le 4-0" se perd un peu le buteur anversois pour Sporza.

A titre personnel, Vincent Janssen revit : "Sur le premier but, c'est l'instinct d'un attaquant, si les sensations sont bonnes, vous tirez. Puis, l'entraîneur a été très clair sur le penalty : il m'a dit que j'allais le tirer. Cette confiance est appréciable, y compris de la part des joueurs". De quoi passer à autre choses après les deux penaltys arrêtés par Théo Defourny contre le RWDM.