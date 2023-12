Première victoire en un mois pour le RWDM, qui se rassure

Le RWDM s'est offert une belle victoire ce samedi soir sur son terrain face à STVV (3-0).

Pour le RWDM, il fallait gagner ce samedi soir. Face à un concurrent, c'était l'occasion de se donner de l'air et de renouer avec la victoire depuis le 11 novembre dernier, face à Eupen (1-3).

STVV démarre mieux le match que le RWDM. Les Trudonnaires sont plus concrets offensivement parlant. Bocat tire un coup franc , qui passe 1 mètre à côté (8e). Ito déborde et tente d'enrouler, c'est également à côté (16e). Barnes est lancé en profondeur et tente de croiser sa frappe, sans succès (20e).

Le RWDM se met à pointer le bout de son nez, avec Mercier qui voit Suzuki sauver miraculeusement sa frappe (30e). Le gardien de STVV manque ensuite sa sortie sur corner, Dwomoh suit mais c'est sauvé sur la ligne (31e).

Les Molenbeekois sont dans une bonne phase, et prennent l'avantage. Camara décale Gueye, qui retrouve le chemin des filets (1-0, 32e).

© photonews

Le festival Gueye et Mboup

Les hommes de Claudio Caçapa résistent en début de seconde mi-temps aux offensives de STVV. Ito (48e) et Koita (52e) frappent tous deux hors cadre. Defourny doit ensuite se coucher sur une reprise de la tête (55e).

Un changement va faire définitivement peser la balance en faveur du RWDM : celui de Pathé Mboup. Monté au jeu à la 59e, il ridiculise la défense trudonnaire dans un solo endiablé et lance Gueye, qui marque un doublé (2-0, 63e). Une dizaine de minutes plus tard, Mboup tue tout suspens en récupérant un centre de Mercier et trompant Suzuki (3-0, 72e).

Le RWDM ne sera plus inquiété en fin de match, si ce n'est sur une occasion pour Okazaki (80e). Belle victoire pour le RWDM, qui remonte à la 10e place du classement. STVV est 8e de Pro League.