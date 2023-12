🎥 Le Club de Bruges remporte la bataille des Flandres et laisse la possibilité à Anderlecht de faire une superbe opération

Le derby des Flandres était au programme de la 18e journée de Pro League, ce dimanche. Le Club de Bruges a largement dominé La Gantoise et s'est imposé. Une victoire qui permet aux Blauw & Zwart de réintégrer le top 6.

Le début de partie est assez équilibré, mais un joueur fait particulièrement mal à son opposant direct : Malick Fofana, qui se joue de Maxim De Cuyper (ensuite auteur d'une excellente prestation, sur le côté droit) à cinq reprises dans le premier quart d'heure. Les Buffalos se procurent de timides opportunités, Cuypers s'écroule dans le rectangle après un contact avec Mechele, pas de penalty.

Ensuite, il n'y en aura pratiquement plus que pour le Club, qui rentre véritablement dans son match une fois le quart d'heure franchi. Zinckernagel et Skov Olsen apportent le danger, l'ancien joueur du Standard chute après un duel avec Kums. Pas de penalty, premièrement, puis une intervention du VAR pour inverser la décision. Igor Thiago se charge de la conversion, Bruges est logiquement aux commandes (1-0, 24e).

La Gantoise recule, ne montre pas ses qualités offensives habituelles et subit les assauts Brugeois. Bien lancé dans la profondeur par Vetlesen, Igor Thiago dribble Davy Roef, frappe, mais est contré par... la main de Kandouss. Penalty, carte rouge et doublé de Thiago, les Buffalos sont au tapis (2-0, 40e).

En deuxième période, les joueurs de Ronny Deila vont logiquement gérer leur avantage. En supériorité numérique, le Club tente de mettre la pression par moments, mais essaye surtout de garder la maîtrise du ballon.

De son côté, La Gantoise a quelques petites opportunités pour revenir dans la partie. Enfin, presque des possibilités. Car les Buffalos récupèrent parfois le ballon dans une position intéressante, mais les transitions offensives ne sont pas précises ou bien contrôlées par le Club.

C'est à un quart d'heure du terme que Gand aura la plus belle occasion de se redonner de l'espoir. Bien lancé dans la profondeur, Tissoudali se retrouve en face à face avec Mignolet. Le Marocain est contré par le superbe retour défensif de De Cuyper, qui avait traversé tout le terrain pour contrer ce ballon (74e).

Le Club de Bruges remporte donc logiquement cette bataille des Flandres et réintègre les Play-Offs 1, en grimpant à la cinquième place. La Gantoise laisse la possibilité à Anderlecht de porter son avance à six longueurs dans la course à la deuxième place... sauf si l'Antwerp profite d'une victoire contre les Mauves pour monter sur le podium.