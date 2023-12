L'Union évite le piège de Malines et met la pression sur Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée ce dimanche après-midi face au KV Malines (1-0).

L'Union avait le moral gonflé à bloc après la belle victoire de jeudi dernier en Europa League. Pour les hommes de Blessin, une victoire ce soir était l'occasion de prendre le large après la défaite de La Gantoise, et de mettre la pression sur Anderlecht. Malines attendait sa première victoire depuis 3 semaines.

Le début de match est assez calme. L'Union prend vite les clés du jeu mais met un certain temps avant de créer le danger. Le plan de Malines est clair : attendre, pour jouer en contre.

Déjà très en forme jeudi contre Liverpool, Amoura pose de nombreux problèmes à la défense de Malines. C'est lui qui a la première grosse occasion de la rencontre. Bien décalé par Puertas, il tente une frappe croisée que va superbement chercher Coucke (31e).

Malines souffre grandement en cette fin de première mi-temps. Le KV attend le coup de sifflet et espère ne pas encaisser. Malgré de grosses opportunités pour Vanhoutte (36e), Puertas (40e) et surtout Lazare (42e), qui se heurte à un excellent Coucke, les hommes de Besnik Hasi y parviennent.

Amoura, l'inévitable

L'Union démarre sa 2e période avec le même entrain que lors de la première. Et cette fois, la muraille malinoise ne tient pas.

Lapoussin prend sa chance de loin. La frappe ne semble pas dangereuse mais le rebond surprend Coucke. Jusque là très bon, le gardien malinois repousse mal le ballon. Amoura suit bien, sa tête plongeante ne laisse aucune chance à Coucke (1-0, 52e). Déjà le 15e but cette saison pour l'Algérien. Incroyable.

La suite du match est équilibrée. L'Union prend logiquement moins de risques mais a quelques occasions d'aller faire le break. Amoura enroule juste à côté du but. De l'autre côté, Walsh tente de surprendre Moris.

L'Union se fait peur en fin de match. Machida doit sauver sur laa ligne (82e). Schoofs est décalé sur un coup franc et essaye de loin. Moris est battu, mais la frappe passe juste à côté (89e).

Cela aurait été un peu plus compliqué que prévu pour l'Union, mais les trois points sont là. Les Bruxellois poursuivent leur course folle en tête de la Pro League. Ils prennent 12 points d'avance sur La Gantoise et provisoirement 9 points sur Anderlecht.