Le Club de Bruges à la sauce Ronny Deila se rassure à Westerlo

Le Club de Bruges s'est imposé avec la manière à Westerlo. Mais les Blauw en Zwart ont encore péché à la conclusion.

Un déplacement à Westerlo pour se rassurer : on a connu plus agréable que le Kuipje pour une équipe à la recherche de ses repères. Pourtant, Bruges a monté un visage beaucoup plus séduisant que ces dernières semaines en Campine. Après 120 secondes, Igor Thiago affichait déjà la couleur (auriverde) avec une reprise en aile de pigeon dos au but qui passait à quelques centimètres du poteau de Sinan Bolat.

Avec Hans Vanaken, Andreas Skov Olsen et Antonio Nusa très inspirés pour l'alimenter, Thiago a pesé sur la défense de Westerlo par ses appels et sa faculté à combiner avec ses compères offensifs. En confiance, Bruges laissait toutefois des espaces dans le dos de sa défense, dont Westerlo tentait, en vain, de profiter.

Après avoir accéléré jusqu'au rectangle, Bruges a passé la seconde peu avant la demi-heure avec une série d'occasions. Mais le raté d'Igor Thiago au petit rectangle (24e), l'arrêt de Bolat sur une tête de Vanaken (27e), la frappe trop croisée de Vetlesen (30e) et un tir de Nusa dans le petit filet alors qu'il se présentait face à au gardien campinois (33e) empêchaient les Brugeois de concrétiser leur domination.

La délivrance tombait finalement à la 36e minute sur une remontée de balle d'Hans Vanaken qui lançait Igor Thiago dans le dos de la défense. Le Brésilien ne se faisait cette fois pas prier pour tromper Bolat et ouvrir le score. Le Club aurait même pu faire le break trois minutes plus tard sur une magnifique remise en talonnade de Thiago pour Skov Olsen dans le dos de la défense mais la barre transversale en décidait autrement.

Malgré les mêmes avertissements lancés par Westerlo en deuxième mi-temps (matérialisés par une frappe de Madsen détournée en corner par Mignolet et par quelques contres), Bruges a repris sa marche vers l'avant dès le retour des vestiaires. Igor Thiago se voyait déjà inscrire le 0-2 sur un centre de Nusa au petit rectangle mais Sinan Bolat sortait le grand jeu avec un arrêt réflexe sur sa ligne (52e).

Continuant sa domination, Bruges oubliait toutefois de tuer le match. On pense particulièrement à Hans Vanaken qui ne parvenait pas à donner de puissance à sa reprise de la tête alors qu'il était absolument seul au second poteau (63e) avant de croquer sa frappe sur un ballon repoussé par Bolat après une belle combinaison entre Nusa et Thiago trois minutes plus tard.

Monté au jeu, Roman Yaremchuk se mettait au diapason de ses coéquipiers en vendangeant une occasion nette sur une reprise de la tête complètement manquée, alors qu'il avait été bien trouvé dans le rectangle (76e).

A force de ne pas tuer la rencontre, les Brugeois autorisaient Westerlo à continuer à y croire. Si bien qu'à l'approche des dix dernières minutes, les Campinois ont joué leur va-tout, faisant reculer Bruges sous ses coups de boutoir. Mais Simon Mignolet rassurait tout le monde en repoussant plusieurs ballons chauds.

La reconversion conclue par Nusa sur un tir détourné par Bolat sur sa transversale dans le temps additionnel confirmait une dernière fois que le score de 0-1 n'évoluerait plus. Malgré des dernières minutes plus chancelantes, le Club de Bruges tient donc sa première victoire en championnat à l'issue d'un match assez abouti.