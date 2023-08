Enorme surprise : Eupen fait chuter Genk !

Eupen se déplaçait à Genk ce samedi après-midi. A la surprise générale, ce sont les Pandas qui se sont imposés sur le terrain de la Cegeka Arena (0-1).

Eliminé il y a quelques jours de la Ligue des Champions, Genk devait aboslument refaire le plein de confiance. Wouter vrancken titularisait El Khannouss et Ouattara. Le jeune talent Bonsu Baah était choisi en pointe de l'attaque.

L'occasion semblait rêvée, face à un Eupen considéré comme inférieur. Les Pandas ont démarré leur championnat par un match nul (2-2) face à Westerlo.

Et pourtant, à la surprise générale, ce sont les visiteurs qui ouvraient le score. Magnée avait tout le temps de centrer sur la tête de Charles-Cook. Le numéro 10 eupenois envoyait le ballon dans la lucarne de Vandevoordt (0-1, 2e). Stupeur dans la Cegeka !

Les Limbourgeois n'avaient alors pas d'autre choix que d'essayer d'égaliser le plus vite possible. Très remuant, El Khannouss trouvait le poteau de Nurudeen (14e). Le gardien d'Eupen devait ensuite s'interposer sur un centre-tir de Bonsu Baah.

El Khannouss, clairement le meilleur Genkois dans cette première mi-temps, s'avancait aux abords du rectangle et tirait juste à côté (19e). Genk mettait une pression assez folle dans le rectangle d'Eupen mais cela ne passait pas. Il y avait toujours une jambe ou un corps eupenois pour contrer les essais limbourgeois.

De l'autre côté, Nuhu bénéficiait d'un très beau contre mais se trompait en mettant à Charles-Cook, hors-jeu.

Hrosovsky tentait à l'entrée du rectangle, le ballon passait à côté du but. Arteaga, après une belle combinaison avec Trésor et Sor, manquait son duel face à Nurudeen. En près de 15 tirs au but sur la première mi-temps, Genk en avait cadré...0. CQFD.

Ultra-dominateur en première période, Genk demarrait la seconde sur un mode mineur. Bien moins inspirés, les Limbourgeois ne parvenaient plus à se créer d'occasions franches. Sor recoupait un centre de la tête, qui était capté sans trop de problème par Nurudeen (56e). Le Nigérian tentait ensuite sa chance, au-dessus du but (60e).

Vrancken tentait de créer une réaction chez ses joueurs en faisant monter Arokodare, Paintsil et Munoz. Mais l'effet était tout l'inverse : Genk ne parvenait plus à créer le danger devant la cage de Nurudeen. Lancé en profondeur, Arokodare n'avait pas d'autre choix que tenter dans un angle fermé, sans succès (74e). La plus belle occasion de cette seconde mi-temps sera pour le Nigérian, qui verra sa reprise de volée frôler le poteau de Nurudeen (75e).

Très serieux défensivement, Eupen essayait de profiter de ses rares contres. Nuhu, lancé seul, tiriat des 20 mètres. Sans danger pour Vandevoordt (76e).

Les minutes s'engrangeaient, et Genk se dirigeait vers une défaite surprise. Nurudeen sauvait un dernier essai de Galarza (90e+6). Immense désillusion pour les Genkois après leur défaite en Ligue des Champions. Eupen gagne pour la première fois à la Cegeka Arena.