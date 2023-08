Anderlecht lance sa saison et s'offre le champion en titre

Le Sporting d'Anderlecht s'est offert le champion en titre pour son premier match à domicile. Une prestation sérieuse et solide des Mauves.

Anderlecht - Antwerp, voilà une affiche prometteuse, non ? Étrangement, personne, pourtant, ne s'attendait à une rencontre excitante. Après le spectacle proposé par le RSCA la semaine passée et celui bien souvent offert par l'Antwerp, rien d'étonnant à ce qu'on s'ennuie ferme pendant une bonne partie du match.

Pourtant, Anderlecht offrira un meilleur visage, grâce à un adversaire au pressing quasi-absent mais aussi à la bonne prestation globale des remplaçants, Théo Leoni en tête. Le chouchou du Lotto Park se bat, tente des ballons incisifs, et combine notamment bien avec un Killian Sardella qui remplace cruellement Patris, déjà relégué sur le banc.

© photonews

Côté occasions, c'est le néant absolu : Amuzu ne crée rien, Michel-Ange Balikwisha est le plus remuant des Anversois mais Zeno Debast comme Sardella ferment bien son flanc. Il faut attendre... la 39e pour la première occasion concrète : Dreyer trouve Moussa N'diaye sur coup-franc, la tête du Sénégalais n'inquiète pas Jean Butez.

On retrouve peu ou prou les mêmes acteurs quelques minutes plus tard : Dreyer crochète, centre trop loin mais le ballon est récupéré côté gauche et N'diaye s'infiltre ; il est grossièrement retenu par Toby Alderweireld. C'est un penalty indiscutable, que Kasper Dolberg transforme pour son premier but en Mauve (45e+4). Spectacle absent, mais Anderlecht devant.

Leoni saisit sa chance

Le RSCA a marqué au meilleur moment, et remonte sur le terrain en confiance. Le meilleur exemple de cette confiance, c'est Théo Leoni : le Lotto Park scande son nom après quelques gestes soyeux, tant dans la récupération que la relance. Anders Dreyer, dans son style atypique, fait son match également et heurte le bas du poteau d'une frappe subite (58e).

© photonews

L'Antwerp étant forcé de réagir, on s'ennuie moins en seconde période. Anderlecht se repose sur l'expérience de Vertonghen pour museler Janssen, qui manque de réactivité sur un cafouillage défensif (65e). Cet Antwerp-là a encore l'air en pleine torpeur post-titre, et poussera en vain : le premier arrêt réel de Dupé arrive... à la 82e, devant Van den Bosch.

Ce sera le signal d'une fin de rencontre difficile : Gyrano Kerk alerte encore Dupé (88e), avant qu'Ekkelenkamp, sur une phase similaire à savoir un centre venu du côté de N'diaye, mette la balle au fond... mais soit signalé hors-jeu (89e). Anderlecht souffle : l'Antwerp a joué son match en mode diesel, et il était temps que les trois coups de sifflet viennent. Le RSCA a tenu bon et prend trois points cruciaux pour la confiance dans un début de saison difficile !