Incroyable : l'Union s'en sort dans les ultimes secondes et met la pression sur Anderlecht !

Rien n'a été facile pour l'Union SG ce dimanche face à STVV. Les Bruxellois ont gagné dans les derniers instants, sur un but génial de Rodriguez (2-1).

Après le report du derby en Coupe face à Anderlecht, l'Union débute 2024 en recevant Saint-Trond. Le coach Alexander Blessin doit composer son 11 en tenant compte des nombreux absents pour cause de compétition internationale (Amoura, Machida, Lazare) ou de suspension (Moris, Lapoussin).

Le nouveau venu Lindner prend place dans les cages. Sykes est titulaire en défense centrale. Terho est aligné en piston droit, Ayensa en attaque.

L'Union démarre bien son match et combine bien. Nilsson trouve Puertas, son centre tir est sur Coppens (4e). Première énorme occasion pour l'Union, lorsqu'Ayensa part seul face à Coppens. Son piqué passe juste à côté du but (8e). Les Saint-Gillois continuent à créer le danger. Puertas et Castro-Montes apportent beaucoup offensivement, tandis que Nilsson se démène.

Zahiroleslam surprend l'Union

Saint-Trond a déjà montré cette saison une certaine efficacité offensive. Cela va se confirmer sur la première occasion trudonnaire. Sur un centre, Hashioka rabat de la tête sur Zahiroleslam. L'attaquant reprend de manière acrobatique et trompe Lindner (17e, 0-1).

L'Union ne passe pas loin d'égaliser dans la foulée. Un bon ballon lobé de Sykes arrive vers Nilsson. Il contrôle le ballon un peu chanceusement et frappe sur la barre (19e).

Progressivement, STVV parvient à bloquer les offensives saint-gilloises. L'Union ne joue pas bien et ne fait rien du ballon. Des joueurs tels que Rasmussen ou Terho ne sont pas dans leur match.

Sykes en sauveur

Mais l'Union a des fameuses armes. Les coups de pied arrêtés en font partie. Sur un corner, Sykes - l'un des meilleurs unionistes sur la pelouse égalise et soulage l'Union après une première mi-temps insuffisante (1-1, 45e+2).

Malheureusement pour le spectacle, le match va se poursuivre sur le même rythme durant une partie de la seconde période. Les occasions se font rares, au contraire des erreurs et approximations. Lindner repousse mal un centre quelque peu dangereux (47e).

Il faut attendre l'heure de jeu pour que l'Union se montre à nouveau dangereuse, sur une sortie aérienne ratée de Coppens (61e). Bien décalé sur la droite, Terho dévisse ensuite sa frappe (63e). Dans la foulée, Lindner sort un arrêt réflexe ; le contre éclair lancé par Ayensa est sauvé in extremis (65e).

L'Union pense recevoir un penalty, mais...

Nilsson s'écroule dans le rectangle, l'arbitre siffle penalty...avant de se raviser. Après vérification des images, il a identifié un hors-jeu unioniste (77e). Sadiki est accroché juste devant la surface de réparation. Puertas frappe très bien le coup franc mais Coppens s'envole magnifiquement et détourne (84e). Monté au jeu à la place d'Ayensa, Rodriguez enroule mais Coppens boxe bien (87e).

Rodriguez fait exploser le Parc Duden !

On pense alors que le match va se terminer sur un score de parité, mais cette Union-là n'abandonne jamais. Sur l'un des tout derniers ballons du match, Rodriguez a une inspiration géniale et tente un ciseau acrobatique. Le geste est magnifique, Coppens est battu, le Marien explose. La joie de l'Equatorien, qui court vers son banc, est perceptible (2-1, 90e+7).

L'Union s'en sort très bien et prend 9 points d'avance sur Anderlecht. Même en jouant mal, cette équipe parvient encore à gagner dans les derniers instants. Le quart de finale de Coupe face aux Mauves, désormais sous pression, promet bien du spectacle.