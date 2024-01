Anderlecht avait les pieds gelés : les Mauves s'en sortent sur un coup de chance à OHL

Un Anderlecht sans idées s'est contenté d'un petit point à OHL. Il aura fallu un coup de chance signé Louis Patris, même si Dolberg aurait également dû obtenir un penalty.

Le Sporting d'Anderlecht avait un coup à jouer ce dimanche à OHL suite aux points perdus par La Gantoise, et pouvait s'isoler à la seconde place dans la roue d'une Union qui s'en était bien sortie. Les Mauves s'en sortent au final assez bien avec un point à Den Dreef, et c'est l'Union qui sourit (1-1).

Le match avait bien mal débuté. Après une dizaine de minutes en contrôle, Anderlecht concédait un coup-franc anodin, que Kasper Schmeichel captait calmement... avant de très mal relancer. Immédiatement sur Youssef Maziz, qui envoyait une frappe tout aussi anodine. Avait-il la vue cachée ? Toujours est-il que Schmeichel se couche lentement et s'incline (1-0, 10e).

© photonews

De quoi frustrer un RSCA pas du tout dans son match. La mauvaise soirée continue quand Kasper Dolberg, très clairement mis au sol par Banzouzi, n'obtient même pas un VAR-check, de manière incompréhensible (14e). Maziz passe tout près du 0-2 sur un moment d'absence de Debast (22e), qui les multipliera. Bref : c'est presque le soulagement pour Brian Riemer quand l'arbitre siffle la mi-temps, car Nsingi aurait également pu faire le break (34e).

Anderlecht insuffisant mais chanceux

En seconde période, le RSCA prendra le contrôle des échanges, mais le pauvre Dolberg est bien trop seul pour les centres d'Augustinsson qui se multiplient. Et même quand il est trouvé devant le but vide suite à une belle phase, le Danois frappe sur Pletinckx (62e). Il semble falloir un miracle pour que le RSCA se montre dangereux... et il viendra des pieds de Louis Patris.

L'ancien louvaniste envoie en effet un centre auquel le vent permet... de lober Tobe Leysen (71e, 1-1). Il ne célèbre pas, mais boût certainement à l'intérieur, car ce n'était jusque là pas sa soirée. Louvain se réveille ; Thorsteinsson ouvre trop son pied (78e), Sagrado trompe presque un Schmeichel peu à l'aise (82e). Dans un froid de canard, le match se termine sur ce score qui laissera des regrets à OHL, et convient bien à l'Union...