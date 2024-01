Totalement inexistant, Charleroi vit un enfer au Bosuil et se rapproche de la zone rouge

Le Sporting de Charleroi est venu au Bosuil en victime consentante. Les Zèbres n'ont rien produit, et la zone rouge se rapproche de plus en plus vite. Et dans une semaine, c'est le Club de Bruges qui se déplacera au Mambourg.

Lorsqu'une équipe comme l'Antwerp est honorée du banc jusqu'au terrain, en passant par son gardien, lors du gala du Soulier d'Or, il est clair que cette équipe a un supplément d'âme lors du match suivant. Un peu comme si ces trophées donnaient une invincibilité temporaire façon "étoile" dans le jeu vidéo Mario Bros.

C'est un peu ce qu'on a eu en première période entre le champion en titre et le Sporting de Charleroi avec des Anversois qui ont presque tout réussi, si ce n'est les dernières passes. Pratiquement 80% de possession de balle, face à des Zèbres qui avaient laissé l'agressivité dans le car, et des occasions discrètes, mais assez bien construites, l'Antwerp domine. Patron doit sauver les meubles devant Muja, mais sur quasiment le même type d'action, Janssens est isolé et sa frappe déviée trompe Patron (20', 1-0).

Après ce but, si Charleroi ne monte pas son niveau, l'Antwerp ronronne et se pose sur ses acquis. Du coup, Vandenbosch ne passe pas très loin du but contre son camp lorsqu'il contre une sortie de Butez dans les pieds de Mbenza. Mais au petit jeu de "Je joue en marchant", Charleroi gagne et Ejuke, le meilleur joueur sur le terrain, s'envole sur la gauche, frappe sur Patron...avant qu'Ilenikhena ne reprenne pour mettre le deuxième but (41', 2-0).

Après la pause et des changements poste pour poste du côté des Zèbres, la physionomie du match ne change pas. L'Antwerp a la maîtrise, Charleroi essaie tant bien que mal d'être dangereux. Il faut d'ailleurs attendre un coup franc 10 minutes plus tard pour voir Van Cleemput obliger Butez à faire une parade salvatrice (56').

Cette action aura été le chant du cygne des Zèbres, puisque quelques minutes plus tard, Wijndal est absolument seul pour frapper de 30 mètres dans le petit filet de Patron (65', 3-0). Tout est dit dans cette rencontre, même si on a tout de même senti que tout était terminé depuis l'ouverture du score. Surtout lorsqu'Ekkelenkamp marque le quatrième but (77', 4-0). Les Zèbres auront eu le bon goût de sauver l'honneur sur un but de Bernier en toute fin de rencontre (86', 4-1).

Le Sporting de Charleroi, avant d'affronter le Club de Bruges, doit se résoudre à regarder les rencontres qui viendront après : les duels contre Eupen et Courtrai. Que le Sporting de Charleroi ne se trompe pas de cible : éviter de disputer le play-down doit être le seul et unique objectif du club.