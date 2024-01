No Vermeeren, no party : Eupen s'impose méritoirement contre l'Antwerp et envoie Charleroi dans la zone rouge !

L'Antwerp est-elle la même équipe sans Arthur Vermeeren ? Pour leur premier match sans leur Golden Boy, les Anversois se sont inclinés sur la pelouse de l'AS Eupen... et n'ont pratiquement rien montré.

Suite de cette 22ᵉ journée ce dimanche après-midi au Kehrweg, pour une rencontre entre l'AS Eupen et l'Antwerp. Malades pendant la semaine, Renaud Emond et Jan Kral sont sur le banc, tandis que Filin n'est pas sur la feuille de match. À l'Antwerp, Milan Smits (2004) fête sa première titularisation en Pro League et remplace Arthur Vermeeren, parti à l'Atlético de Madrid.

No Vermeeren, no party

L'absence du Golden Boy de l'Antwerp se fait d'ailleurs rapidement ressentir. Les joueurs de Mark Van Bommel sont en difficulté face au bloc bas d'Eupen, qui procède avec des contre-attaques pour apporter le danger. Le Great Old fait énormément tourner le cuir, mais ne trouve pas la solution. Slonina n'est pas inquiété, le champion en titre est trop imprécis et trop lent à la construction.

Dans l'autre sens, Toby Alderweireld empêche Nuhu de prendre son dos à trois reprises, alors que Möhwald allume plusieurs fois de l'extérieur du rectangle. Sans trouver le cadre, mais Butez doit rester attentif.

Bien mieux dans son match, c'est logiquement l'AS Eupen qui va prendre les commandes, à la demi-heure de jeu. La déviation de Milan Smits au premier poteau sur un corner des Pandas surprend Jean Butez, qui voit Brandon Baiye lui passer devant pour ouvrir le score. Wesli De Cremer siffle d'abord une faute en faveur du gardien de l'année, avant de consulter le VAR et revenir sur sa décision (1-0, 31e).

© photonews

Dos au mur, l'Antwerp doit réagir en seconde période. Milan Smits, qui a connu une première difficile en D1A, et Owen Wijndal laissent leur place à Jelle Bataille et Mahamadou Doumbia, qui découvre également la première division ce dimanche.

Les Anversois mettent plus de pression devant le rectangle de Slonina, mais le jeune gardien américain doit rarement s'employer pour garder ses filets inviolés. La déviation de Janssen termine sa course en corner (52ᵉ), celle d'Ekkelenkamp manque le cadre (60ᵉ).

Sur une action assez anodine, le gardien d'Eupen sort pour boxer le ballon, mais boxe aussi Toby Alderweireld, sur la ligne du petit rectangle. Penalty logique, que Vincent Janssen envoie... dans la tribune des supporters anversois ayant fait le déplacement (68ᵉ). Peut-être l'un des pires penaltys de la saison.

© photonews

Encore un petit peu plus boostés par la montée de Renaud Emond, qui harangue directement le kop d'Eupen, les locaux vont se créer de nouvelles possibilités. À deux reprises, Butez doit être vigilant pour écarter le danger devant Nuhu, qui manquera le cadre d'une frappe enroulée quelques minutes plus tard (76e).

Les Dieux du football étaient bien au Kehrweg en cette fin d'après-midi. Alors que l'on arrive dans le temps additionnel, Jacob Ondreijka enroule une frappe depuis la gauche du rectangle... qui frappe le poteau de Slonina. Quelques instants plus tard, une reprise similaire du numéro 17 frôlera cette fois le montant.

Malgré les 8 (!) minutes de temps additionnel données, le score n'évoluera plus. Très grosse victoire d'Eupen, qui sort enfin de la zone rouge en y envoyant le Sporting Charleroi. L'Antwerp a déçu et va devoir trouver de nouvelles solutions, sans Arthur Vermeeren. Eupen 1-0 Antwerp, et ce n'est certainement pas volé !