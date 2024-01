Une rouge précoce, un VAR délicat et un but de l'espace : le RWDM reste en eaux troubles

Le RWDM s'est tiré très vite une balle dans le pied lors de son déplacement sur la pelouse de Malines. Qui plus est, l'arbitre de la rencontre a pris des décisions qui n'auront pas été du goût des Molenbeekois. Cependant, le point du courage est ramené au Stade Edmond Machtens.

Avant le match, tout était clair pour le RWDM : afin d'oublier la pantalonnade de la semaine dernière, mais aussi sortir de la zone rouge, les Bruxellois se devaient de prendre au moins un point sur la pelouse de Malines. Pour cela, Caçapa l'avait annoncé : il allait avoir besoin de tout le monde.

Mais après 3 minutes... les Molenbeekois étaient déjà réduits à 10. Jeff-Reine Adélaïde, jauni pour une sévère semelle, est rattrapé la patrouille du VAR et est expulsé... oui, le RWDM a donc joué toute la rencontre à dix. Du coup, rideau sur les ambitions offensives bruxelloises.

Il n'y en a en effet que pour Malines et si Defourny doit très rapidement se mettre en évidence sur une reprise de Pflücke, l'ancien d'Eupen n'aura finalement pas eu grand-chose à faire en première période. Malines n'est pas fort inspiré.

Après la pause, Malines continue son travail sur les ailes, travail qui jusqu'ici ne sert absolument à rien. Mais cette fois, les occasions arrivent les unes après les autres. Il y a d'abord un incroyable triple raté de Lauberbach et de Bates, à 2 mètres du but et alors que Defourny était au sol. Dans la foulée, le gardien bruxellois sauve encore son équipe face à Lauberbach, décidément très maladroit.

À 20 minutes de la fin, un énorme tournant se joue dans le rectangle malinois : Sur un coup franc, Herremans semble dévier clairement le ballon de la main. Le VAR intervient.... appelle l'arbitre qui décide de ne rien siffler. Les images semblaient pourtant très claires. Le pire, c'est que dans la foulée, Pflücke sort une frappe enroulée (72', 1-0).

Gueye se réveille dans le rectangle adverse, avec un superbe enchaînement, mais Coucke sort un superbe arrêt qui sauve son équipe. D'ailleurs, Malines se repose sur ses acquis dans cette fin de rencontre. Et cela leur joue des tours, car Mboup prend le dessus sur Bates avant d'aller tromper Coucke (87', 1-1). Dans les arrêts de jeu, Sarr passe même tout près des 3 points, mais coucke sauve les meubles malinois.

Mais les arrêts de jeu furent souvent cruels avec le RWDM cette saison. Et à la 90'+6, Rob Schoofs sort une frappe de l'espace de 20 mètres dans la lucarne de Defourny (2-1). Et quelques secondes plus tard, alors que Defourny était monté, Pflücke s'en va marquer dans le but vide (3-1). Malines s'impose donc, alors que le RWDM reste dans la zone rouge.