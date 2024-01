"On est revenus de la trêve comme des guerriers" : après l'Antwerp, Eupen compte enfoncer Charleroi dans la zone rouge

Eupen a créé l'une des surprises du weekend en s'imposant contre l'Antwerp. A la fin de la rencontre, Gary Magnee se félicitait de cette solidité retrouvée.

A l'image de toute l'équipe, Gary Magnee aura été très solide pour prendre l'Antwerp à défaut. Après la victoire au RWDM, Eupen confirme avec un six sur six qui vient faire oublier des semaines plus compliquées.

Le milieu de terrain des Pandas revient sur la victoire de cette après-midi : "Ces trois points vont nous faire du bien pour remonter au classement. Sur la fin, on a eu un peu chaud mais la victoire est méritée. La plus belle de la saison ? On peut le dire, même si celle à Genk était belle aussi. C'est match par match, avant on pensait peut-être un peu trop à celui d'après".

Après l'Antwerp, cap vers Charleroi

Un changement d'attitude qui se remarque également dans l'envie affichée sur le terrain : "On est revenus de la trêve comme des guerriers, c'est ce qui manquait. On a continué à presser, contrairement aux matchs où on restait à dix derrière en attendant que quelque chose se passe".

De bon augure avant un match capital pour le maintien à Charleroi mercredi prochain (les deux équipes comptent le même nombre de points) : "La victoire au RWDM puis aujourd'hui vont nous donner un regain de confiance. Mercredi, on va aller au charbon. On sait que contre Charleroi, ce sera compliqué, il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais on ira là-bas pour gagner, pas pour chercher le match nul".