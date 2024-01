Après la défaite du RWDM, Théo Defourny a un message pour les supporters

Le gardien du RWDM n'a pas caché sa fierté malgré la défaite à Malines. Un résultat qui met la pression sur les Molenbeekois.

Le RWDM a signé une défaite dans les derniers instants de la rencontre à Malines avec deux buts dans le temps additionnel. Un résultat qui ne les aide pas du tout au classement dans la lutte pour le maintien et qui a probablement encore mis un coup au moral des supporters.

Ces derniers avaient interrompu la rencontre face à Eupen et forcé la reprise le lendemain. Après ce revers à Malines, Théo Defourny avait un message pour eux. "Les supporters voulaient des joueurs qui mouillent le maillot et ils en ont vu. À l’issue de ce match, on a même des regrets. C’est dommage parce qu’il y a eu de bonnes choses en termes d’esprit et de mentalité", a-t-il confié dans des propos rapportés par Le Soir.

Le portier s'est montré rassurant alors que les prochaines semaines vont être cruciales avec des matchs face à l'Union et au Standard : "On ne panique pas encore mais il faut prendre des points".