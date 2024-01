Charleroi a un sursaut d'orgueil et sort de la zone rouge !

Le match de la peur entre Charleroi et Eupen a tourné en faveur des Zèbres. Le Sporting sort de la zone rouge, sans briller mais en étant très bien remonté sur la pelouse.

Un Charleroi-Eupen le mercredi en début de soirée, pour se sortir de la zone rouge et alors que l'ambiance n'est pas au beau fixe au Mambourg : on a connu duels wallons plus excitants. Et alors que Courtrai a confirmé son retour en forme ce mardi, Charleroi aurait été inspiré de prendre les 3 points avant d'aller au Stade des Eperons d'Or, samedi.

Mais bien vite, on comprend pourquoi ces deux équipes jouent pour le moment le maintien. La première période est un supplice, avec un Sporting qui laisse globalement le ballon à l'AS Eupen. Sans Emond, malade, les Pandas peinent à se montrer dangereux. Seul Isaac Nuhu, de nulle part, envoie une frappe que dévie de justesse Pierre Patron (24e).

Charleroi tente de réagir, notamment via Bernier qui dévisse (31e). Eupen combine sur les ailes avec un Déom très actif, mais Patron se couche bien devant lui (37e). Son homologue Gabriel Slonina s'emploie pour la première fois sur une tête de Sylla à la 40e, avant de s'éponger le front en toute fin de mi-temps quand Van Cleemput fait trembler la barre (45e+1).

Mais Felice Mazzù n'était certainement pas heureux de ce qu'il voyait et a dû le faire savoir à ses troupes. Car c'est un tout autre Sporting qui remonte sur le terrain. Conquérants, les Zèbres vont se rapprocher du but, d'abord sur une frappe de Guiagon (57e), puis sur une grosse approximation de Slonina qui se rattrape de justesse devant Bernier (59e).

C'est finalement Parfait Guiagon, titulaire et très entreprenant, qui délivre le Mambourg en étant à la retombée d'une phase arrêtée (68e, 1-0). L'arbitre avait initialement sifflé une main, avant que la VAR le corrige : la main en question était eupenoise, et le but valide. Le stade, resté très positif durant toute la rencontre, explose.

Si Magnée frappe dans la foulée et force Patron à se coucher, c'est ensuite Heymans qui passe juste à côté du break, mais trouve la latte (75e). Un petit but aurait permis à Charleroi de souffler, mais Eupen, qui aura le contrôle du ballon pour le dernier quart d'heure, ne sera dangereux qu'à la... 90e+7, quand Pantovic place juste au-dessus. On a assisté à un duel d'équipes malades, c'est certain, mais c'est bien Charleroi qui termine la rencontre hors de la zone rouge !