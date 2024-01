Nouvelle défaite pour le Standard : les Rouches sont aux portes de la zone rouge !

Le Standard aurait été bien inspiré, ce mercredi soir, d'au moins partager l'enjeu face au Royal Antwerp. Battus malgré un contenu intéressant dans l'ensemble, les Rouches sont aux portes de la zone rouge désormais délimitée par l'AS Eupen.

Le Standard recevait l'Antwerp, ce mercredi soir, dans le cadre de la 23ᵉ journée de Pro League. Ivan Leko appelle Noubi, Laifis et Fossey pour former sa ligne arrière, en l'absence de Vanheusden. Souleyman Doumbia fête sa première titularisation sur le côté gauche, Hakim Sahabo enchaîne et Isaac Price prend place à droite. Hayao Kawabe n'est pas sur la feuille et devrait être de retour contre le RWDM.

Sans Arthur Vermeeren, l'Antwerp avait montré un triste visage sur la pelouse du Kehrweg, dimanche. Le visage d'une équipe sans solution depuis le départ de son maître à jouer vers l'Atlético de Madrid. Une équipe qui ne compte plus de véritable meneur de jeu et qui peine à apporter le danger.

L'Antwerp est plus fébrile sans Vermeeren

Rebelote, ce mercredi à Sclessin. Au milieu de terrain, le champion en titre ne trouve pas la solution pour augmenter le tempo. Le Standard est bien en place défensivement et peut compter sur une bonne première de Doumbia, déjà bien en jambes. Souvent esseulé, Mandela Keita parvient rarement à se retourner, harcelé par le pressing d'un Steven Alzate qui monte en puissance depuis son retour.

Dans cette première période, rares seront les fois où les gardiens devront utiliser leurs mains pour négocier le ballon. Car, si le Standard est bien en place et ne laisse rien à l'Antwerp, les soucis offensifs des Rouches restent bien présents, eux aussi. Conforté par une présence défensive derrière lui, Moussa Djenepo est clairement dans un bon jour, mais le Malien ne trouve pas encore la solution.

La plus grosse opportunité de ce premier acte sera à mettre à l'actif de William Balikwisha, en toute fin de temps réglementaire. Le milieu de terrain se joue de deux hommes et arme une frappe, qui passe juste à côté du montant de Butez. Le Standard est intéressant, la prestation d'Hakim Sahabo est aussi à souligner, mais le score est bien de 0-0 au repos.

© photonews

Le Standard puni... comme d'habitude

En début de seconde période, ce sont les Liégeois qui partent à l'assaut du but adverse. Les centres se multiplient, les petites possibilités et les corners aussi. Moussa Djenepo, encore lui, enroule du gauche. Sur Butez (52e).

Mais, comme d'habitude, le Standard peut retomber dans ses travers et se montrer très fébrile défensivement. Jelle Bataille prend l'espace devant lui, et joue le relais avec Ilenikhena, dos au but. Le Français préfère remiser vers Mahamadou Doumbia, dont la frappe sèche du pied droit trompe Arnaud Bodart (0-1, 63e). Trop simplement, finalement, l'Antwerp prend les commandes.

Certainement pas résigné, le Standard reprend le contrôle global du cuir et ressaye d'apporter le danger. Expérimentée, notamment dans sa ligne défensive avec Alderweireld, Wijndal et Bataille, cette équipe anversoise sait néanmoins comment ne pas concéder trop d'occasions aux Liégeois.

Il faudra d'ailleurs attendre la... 85e minute et la frappe de Wilfried Kanga pour voir Sclessin reprendre espoir, mais l'envoi de l'attaquant ivoirien termine sa course sur le poteau de Butez. Ce sera tout, en termes d'occasions franches. Neuvième rencontre toutes compétitions confondues pour le Standard, qui pointe désormais à la 12e place. Toujours à trois points de la zone rouge, cette fois délimitée par Eupen. Le temps presse à Sclessin.