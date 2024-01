L'Union remporte le derby et enfonce un RWDM pourtant loin d'être ridicule

L'Union SG s'est adjugée le derby de la Zwanze face au RWDM (3-2). Les Molenbeekois n'ont pourtant pas été surpassés. Il aura fallu d'un peu de malchance, et de l'autre côté une efficacité monstre de la part de l'Union.

Ce derby de la Zwanze semblait totalement disproportionné sur le papier, entre l'Union, leader incontestable du championnat, et le RWDM, relégable. Les Saint-Gillois étaient passés à côté d'une 9e victoire de rang face à Anderlecht, tandis que les Molenbeekois s'étaient inclinés dans les arrêts de jeu à Malines.

Voilà pour les forces en présence. Si l'on s'attend à un raz-de-marré d'entrée devant la cage de Defourny, les échanges sont assez équilibrés en début de match. Le gardien du RWDM a néanmoins un arrêt salvateur sur un splendide coup franc de Rasmussen (4e). Nilsson est bien placé, mais est contré in extremis (12e). Camara frappe d'abord au-dessus ; avant que son centre ne soit repris par Gueye et ne surmonte la barre du but défendu par Moris (20e).

L'Union létale, le RWDM malchanceux

Le RWDM est bien dans le match, l'Union un peu moins, mais il est désormais bien connu qu'il ne faut pas masse d'occasions pour que les Saint-Gillois fassent mouche. Nilsson, totalement esseulé dans le rectangle, reprend un centre d'Amoura et fait 1-0 (23e).

Les hommes de Claudio Caçapa pensent directement revenir dans le match lorsque Dwomoh enroule superbement et trompe Moris. Mais l'arbitre annule le but pour un hors-jeu de Camara (26e).

La chance semble avoir choisi son camp. Nilsson est séché dans le rectangle, Nicolas Laforge n'a pas d'autre choix que d'indiquer le point de penalty. Puertas s'élance et place hors de portée de Defourny (2-0, 31e).

Le RWDM s'est forcément pris un gros coup sur la tête, et l'Union n'est pas loin d'en profiter davantage via Amoura (35e), Sykes (37e) et Nilsson (45e+4).

Amoura tue tout suspense dès le retour aux vestiaires

Le RWDM espère revenir dans le coup, même si Caçapa ne réalise aucun changement lors de la mi-temps.

Le début de seconde période est...catastrophique, malheureusement : Amoura est lancé et se retrouve devant Defourny. Le gardien du RWDM l'accroche et commet la faute. L'Algérien ne se fait pas prier et marque son deuxième but en deux matchs depuis son retour de la CAN (3-0, 52e).

Le match baisse bien évidemment en intensité. Le RWDM tente encore néanmoins de faire le jeu, et cela va payer.

Sur un ballon en profondeur tout à fait prenable, Burgess se fait devancer par Carlos Alberto. L'attaquant brésilien trompe Moris et donne un peu de baume au coeur des Molenbeekois (3-1, 64e).

La fin de match aura bien moins d'intérêt. Compliqué de bouger une Union si maître de son sujet. Malgré beaucoup de volonté, le RWDM n'inquiètera plus Anthony Moris, qui - à part le but bêtement encaissé - aura tout de même passé une soirée assez tranquille.

Dans les arrêts de jeu, le RWDM fera 3-2 de manière totalement anecdotique via Biron (90e+4). Trop tard pour tenter d'accrocher un point...

L'Union est plus que jamais leader de Pro League et montre une nouvelle fois qu'elle sait gagner sans nécessairement très bien jouer. Anderlecht, premier poursuivant à 11 points, n'a pas le droit à l'erreur. De son côté, le RWDM est 15e du championnat - à égalité de points avec Eupen et OHL. Indéniablement, cette rencontre doit leur permettre de retenir du positif pour la suite de la saison, qui s'annonce compliquée...