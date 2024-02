Intraitable, l'Union évite le piège de Genk et poursuit sa course folle en tête de la Pro League

En déplacement ce samedi soir sur le terrain du KRC Genk, l'Union SG s'est imposée 0-1 sur un nouveau but de sa star, Mohamed Amoura.

Toujours sans Koki Machida, l'Union SG se déplaçait à la Cegeka avec la ferme intention de prendre sa revanche sur le match aller et par la même occasion de poursuivre sa folle série en championnat. Genk devait se reprendre après la défaite en semaine à OHL.

La rencontre démarre sur un round d'observation. Les deux équipes n'osent pas trop se livrer. Genk est intéressant en contre et semble prendre l'ascendant. Sor ne sait pas bien reprendre un centre sautillant (10e). Lancé en profondeur, Bonsu Baah n'a pas d'autre choix que de frapper, à côté du but (21e). Le gardien de l'Union, Anthony Moris, sort bien devant Sor (23e).

L'Union monte en puissance et se ménage plusieurs occasions. Lapoussin tente de trouver Nilsson mais son centre est dégagé par Mc Kenzie (25e). L'attaquant suédois de l'Union place ensuite sa frappe au-dessus (28e). Vandevoordt détourne la première frappe cadrée de l'Union - via Puertas (35e). Le milieu de terrain tire ensuite au-dessus (42e). Amoura part en profondeur mais Sadick revient bien (44e). L'Algérien place ensuite à côté (45e+2).

© photonews

La seconde mi-temps démarre dans la même veine : avec de l'intensité. Amoura part une nouvelle fois dans l'espace et tente de trouver Puertas, Vandevoordt doit jouer les pompiers de service (55e). L'Union semble désormais dominer les débats. Lapoussin force Vandevoordt à l'arrêt (60e). Un centre ultra-dangereux de Sadiki vers Amoura est dégagé en catastrophe par le jeune gardien de Genk (62e).

Amoura, encore lui !

Assez logiquement, l'Union prend l'avance. Puertas dépose un centre absolument parfait sur la tête d'Amoura. Sa reprise de la tête est imparable (0-1, 66e). Déjà le 16e but en Pro League cette saison pour Amoura, qui marche sur l'eau.

Dans la foulée, l'Union passe tout près de faire 0-2 via Puertas (70e) et ce diable d'Amoura (71e). Genk semble avoir perdu le fil de la rencontre. Les hommes de Wouter Vrancken ne montrent plus grand-chose. Sur une remise de Nilsson, Sadiki manque une immense occasion (79e).

Les Limbourgeois se montrent assez timides. Monté au jeu, Oyen place une reprise de la tête assez largement à côté du but (79e). En toute fin de match, Nkuba récupère dans le rectangle de l'Union mais frappe au-dessus (89e).

L'Union repart du Limbourg avec trois points mérités et met la pression sur ses - lointains - poursuivants, Anderlecht et le Club de Bruges. Les Unionistes restent sur une série de 18 matchs sans défaite. Impressionnant. Quant à lui, Genk reste sur une série de 2 points sur 12 et voit sa 6e place au classement mise en danger. Un début d'année à oublier au plus vite pour le Racing.