🎥 Mais comment Mohamed Amoura a-t-il marqué ce but ?

đŸŽ„ Mais comment Mohamed Amoura a-t-il marquĂ© ce but ?

Mohamed Amoura a encore été l'homme clef de l'Union Saint-Gilloise ce samedi, sur la pelouse de Genk. Un match de haut vol, et un but dont on se demande comment le petit algérien est parvenu à le mettre au fond !

Marquer de la tête en gagnant son duel aérien quand on fait 1m70, ce n'est pas fréquent, mais Mohamed Amoura y est parvenu ce samedi ! Idéalement servi par Cameron Puertas sur coup-franc, l'Algérien a inscrit son 16e but de la saison en battant Bryan Heynen au premier poteau. Mais même une fois le duel remporté, il n'y avait que peu d'espace pour qu'Amoura place le ballon au fond. Les statistiques officielles de la Pro League calculent en effet que de cette position, Mohamed Amoura n'avait que 2% de chances de tromper Maarten Vandevoordt. Ce n'est pas la première fois que le buteur unioniste défie les pronostics cette saison ! 🙆‍♂ | La taille n’est qu’un chiffre pour Mohamed Amoura. đŸ”„đŸ‡©đŸ‡ż #GNKUSG pic.twitter.com/2O0MMy0lLr — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 3, 2024