Un partage au goût amer pour le RWDM, Yeboah sauve déjà le Standard

Le RDWM et le Standard se quittent sur un partage qui ne satisfera aucune des deux équipes mais qui semble logique vu la physionomie de la rencontre.

Après dix minutes à se chercher avec quelques occasions dont une concrète pour le RWDM, c’est finalement le Standard qui s’est montré efficace. Sur un bon ballon de Fossey, Price a envoyé Kanga en profondeur sur l’aile droite. L’Ivoirien s’est faufilé dans la défense avant d’envoyer un ballon au ras du sol qui a terminé sa course au fond des filets grâce au poteau (10e, 0-1).

Le missile de Biron

Réduit à dix pendant plusieurs minutes après la sortie sur blessure d’Alzate, le Standard a subi la pression adverse et a logiquement cédé. Sur un centre qui n’a pas trouvé preneur de Sambu, Biron a envoyé un missile imparable pour Bodart (20e, 1-1).

Le but du RWDM a jeté un froid du côté liégeois avec des joueurs qui n’ont plus réussi à construire la moindre phase offensive pendant plus de dix minutes à l’image d’un Kanga bien trop esseulé en attaque.

Peu de jeu vers l’avant côté Standard

Les Molenbeekois ont pris le contrôle du match après leur égalisation et ont réussi à se créer de multiples occasions même s’il a manqué ce petit détail dans la finition pour concrétiser ces actions. Face à un Standard en panne d’inspiration, le RWDM a joué avec un pressing haut payant.

Le début de seconde mi-temps a montré que les deux équipes étaient revenues avec d’autres intentions même si les locaux ont proposé plus de jeu vers l’avant. La belle phase entre Mercier et Carlos Alberto aurait pu finir au fond mais un Bodart solide à garder le Standard dans le match.

A quelques minutes de la fin du match, Camara, sur un tir croqué, a pensé mettre le RDWM aux commandes du match et rouler vers la victoire (85e, 2-1) mais Yeboah, à peine monté au jeu, a jeté un froid sur le stade Edmond Machtens en égalisant du genou sur un tir raté de Dewaele (87e, 2-2).

Le RWDM doit être plus précis

Malgré le partage, sur un nouveau but tombé en fin de match, le RWDM pourra tirer quelques points positifs de cette rencontre comme l’énorme impact dans l’entrejeu de Mamadou Sarr. Avec la réception de l’Antwerp dimanche prochain, les Molenbeekois vont surtout devoir se montrer bien plus efficace devant les cages.

Côté Standard, il faudra surtout proposer un jeu porté vers l’avant bien meilleur avec la venue d’OHL samedi.