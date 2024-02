Soirée cauchemardesque pour Charleroi, qui plonge vers l'enfer

Le Sporting de Charleroi a été dominé de la tête et des épaules ce vendredi contre Genk. Les Zèbres ont en plus perdu deux joueurs de plus.

Le Sporting de Charleroi le sait : chaque semaine, le club doit prendre des points pour se sortir de la zone rouge et finir la saison sans le moindre stress European Play-offs. Pour cela, il fallait faire trébucher ou tomber Genk ce vendredi.

Pour cela, Felice Mazzù a fait 5 changements dans son onze de départ. Entre les suspendus et les choix de coaching, les Zèbres ont un tout autre visage devant leurs supporters, qui ont promis de soutenir l'équipe.... tout en égratignant un peu la direction.

Dans la première période, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose, même si les deux gardiens sont mis à contribution. Koffi sur des centres permanents de la part de Genk, Vandevoordt doit lui repousser deux frappes de Bernier dans un angle mort. Mais c'est à peu près tout dans ce premier acte, on sent tout de même que les deux équipes ne sont pas en confiance et que les Zèbres ont surtout peur de perdre. Au passage, Felice Mazzù a une nouvelle tuile à réparer : Van Cleemput s'est blessé et doit quitter la pelouse.

Après la pause, c'est encore la tuile. Knezevic se blesse à son tour, lui qui venait de rentrer, et est remplacé par Boukamir. Koffi doit lui sortir le grand jeu face à Hrosovsky. Genk se fait de plus en plus pressant. Ce qui devait arriver arriva. Sor, à peine entré au jeu, se jette au premier poteau pour couper un centre de la droite et ouvrir le score (72', 0-1). Charleroi réagit directement par Marcq, qui trouve lui aussi le poteau adverse. Et puis ? Rideau....et Charleroi s'incline.

Cette défaite, si elle n'enterre pas Charleroi, est problématique. Entre la défaite et les deux blessures supplémentaires, les trois dernières rencontres des hommes de Mazzù seront stressantes. Les adversaires ? Westerlo, le Cercle et La Gantoise. Rien ne sera simple en cette fin de saison.