Poussé vers la sortie et pourtant encore au charbon : "J'ai une loyauté envers ce club"

Charleroi reste coincé dans la zone rouge après sa défaite contre Genk (0-1). Mais Damien MArcq appelle à l'unité jusqu'au bout.

Entré à la pause sur le terrain de Louvain la semaine dernière, Damien Marcq avait déjà été l'un des meilleurs Carolos. Hier, alors qu'on disait de lui qu'il n'avait plus le coffre pour jouer au milieu de terrain, le Français a remplacé Etienne Camara (suspendu) au courage. Une abnégation qui force le respect pour un joueur ouvertement poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines.

"Le début du mois de janvier a été un peu compliqué mais je suis professionnel, je me suis toujours entraîné pour être titulaire. Ce soir j’ai essayé de donner le maximum [...] Je dois beaucoup à ce club et j’espère qu’on va s’en sortir tous ensemble. J’ai une loyauté envers ce club et je donnerai tout jusqu’à la fin pour sauver ce club" déclare-t-il après la rencontre.

Le Français de 35 appelle à l'unité pour éviter le scenario catastrophe : "Les Playdowns, ça ne veut pas dire descente obligatoire, mais il vaut mieux éviter de jouer avec le feu. Ça va se jouer à pas grand-chose donc il va falloir aller chercher un gros match à l’extérieur et puis ne pas perdre ou même gagner contre le Cercle et on fera les calculs à la fin". Cela commencera par un déplacement à Westerlo vendredi prochain.