Charleroi termine sa saison de façon scandaleuse... et devra se farcir les playdowns

Non, le Sporting de Charleroi n'est pas encore sauvé ! La victoire d'OHL et la lourde défaite en forme de mascarade des Zèbres envoient les hommes de Mazzù en playdowns.

Le Sporting de Charleroi tremble avant la rencontre, c'est clair, mais ce qui est rassurant pour les Zèbres, c'est qu'ils ont leur sort entre leurs mains. Un petit point suffit sur la pelouse de La Gantoise pour disputer les European's Play-offs. D'ailleurs, les hommes de Felice Mazzù prennent le match par le bon bout.

Les premières occasions sont pour les Carolos : Davy Roef doit s'interposer sur une énorme frappe de Heymans, avant de sortir au plus pressé devant Ilaihamaritra. L'ancien Anderlechtois a aussi la main ferme pour sortir une volée de Badji. Trois frappes, trois arrêts....et rideau pour Charleroi.

En effet, le reste de la rencontre ne ressemblera plus à rien du côté des Carolos, qui encaisse d'abord un but malheureux, sur un centré dévié, où le tout jeune Fernandez Pardo place sa tête (38', 1-0). Dans la foulée, Gandelman est servi par Tissoudali pour le but du KO (41', 2-0).

Après la pause, c'est même pire que tout puisqu'il ne faut que quelques minutes pour voir Gandelman planter son deuxième, puis son triplé. Ce Charleroi est absolument affreux, il n'y a ni la mentalité, ni la qualité mentale pour faire un résultat ce soir. Pendant ce temps, la direction regarde OHL - Malines sur son portable.

© photonews

Pendant que la moitié des supporters de Charleroi quitte le stade, les joueurs démissionnent. Gandelman plante son quatrième, le cinquième de son équipe, et les fesses des joueurs de Mazzù sont aussi roses que leur maillot.

Mais il est temps de se concentrer sur ce qu'il se passe sur les autres pelouses. La Gantoise ne file pas en Champion's playoffs, à cause du nul de Genk et de la victoire du Cercle. Mais pour Charleroi, c'est la catastrophe puisque OHL s'impose dans les dernières secondes face à Malines. Le Sporting de Charleroi va donc devoir sauver sa peau contre le RWDM, Courtrai et Eupen. Quelle catastrophe !