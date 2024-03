Charleroi au bord du gouffre : "Nous sommes lamentables, il y a des employés à sauver..."

Le Sporting Charleroi a pris une énorme gifle sur la pelouse de La Gantoise ce dimanche. Pierre-Yves Hendrickx, secrétaire général, ne mâchait pas ses mots après la défaite.

Le Sporting Charleroi va disputer les Playdowns. C'est un fait acquis depuis ce dimanche et la victoire d'OHL, couplée à la gifle subie sur la pelouse de La Gantoise (5-0). Se maintenir de cette manière n'aurait pas été glorieux, mais le but de Nachon Nsingi contre Malines n'a au final fait que confirmer ce qu'on savait depuis longtemps : ce Charleroi-là va très mal.

Il faudra désormais passer par les barrages pour se sauver. "Notre moral est au plus bas, mais c'est le football. Demain, on devra être au bureau et préparer notre plan de bataille", déclare Pierre-Yves Hendrickx, secrétaire général de Charleroi, au micro de La Dernière Heure.

Car même avec 5 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, on a l'impression que Charleroi pourrait bien continuer sa descente aux enfers. "Nous ne sommes pas encore relégués, mais il va falloir secouer tout le monde. Il y a des employés et un club à sauver", prévient Hendrickx.

Il faudra donc remotiver tout le monde, et faire en sorte que les joueurs comprennent les enjeux. "Certains en sont plus conscients que d'autres", reconnaît le dirigeant carolo. Certains Zèbres sont en effet méconnaissables depuis plusieurs semaines.

"Ce match résume notre saison : nous devons mener à la mi-temps, et au final, nous sommes lamentables. Maintenant, j'espère qu'on va disputer des Playdowns de qualité", conclut Pierre-Yves Hendrickx.