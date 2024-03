"En attendant, consultez pour une greffe de testicules" : hors d'eux, les supporters de Charleroi demandent encore la tête de Mehdi Bayat

Coulé ce dimanche à La Gantoise, le Sporting Charleroi disputera les play-downs la boule au ventre. Dans un communiqué particulièrement bien salé, les Storm Ultras ont réagi à cette situation.

Ce qui devait arriver arriva. À force de parfois trop se concentrer sur ses concurrents, à en oublier que la rencontre à La Gantoise (par exemple) ne comptait pas encore pour du beurre, le Sporting Charleroi disputera les play-downs.

Dans un communiqué, publié ce lundi matin sur les réseaux sociaux, les Storm Ultras, le gros groupe de supporters des Zèbres, a réagi à cette situation catastrophique. Leur demande est claire : le départ immédiat de Mehdi Bayat.

Les supporters de Charleroi ne veulent plus de Mehdi Bayat

"Pour le reste, en attendant ce jour glorieux et joyeux où le nom Bayat ne parcourra plus les coulisses du Sporting, nous encourageons le staff et les joueurs à consulter un urologue pour une greffe collective de testicules" peut-on notamment lire dans ce communiqué. Ambiance au Mambourg, où le soutien des supporters sera toutefois déterminant pour permettre au Sporting de sauver sa peau.