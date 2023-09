Derby de folie et dénouement incroyable entre le RWDM et l'Union !

Le RWDM accueillait l'Union Saint-Gilloise ce jeudi soir, dans le contexte tendu qu'on connait. Sur le terrain, ce derby de la Zwanze n'aura en tout cas pas déçu.

Ce premier derby de la Zwanze depuis plus de 50 ans dans l'élite concentrait beaucoup d'attention. Déjà, suite à l'heure du coup d'envoi imposé unilatéralement - n'ayons pas peur des mots - par la Pro League : 18h30. Les fans de l'Union ont décidé de déserter le parcage visiteurs, tandis que ceux du RWDM mettaient leurs menaces à exécution en n'assistant pas à la première mi-temps. "On arrive, on est dans les embouts", sonnait une banderole laissée dans une partie vide de la tribune.

Egalement, de par les tensions entre les noyaux durs des deux clubs, qui s'étaient affrontés ce mercredi soir au Parvis de Saint-Gilles. La police avait déployé la cavalerie, mais aussi des autopompes.

Bref, place enfin au match. Blessin récupère Machida et tituarise à nouveau la sensation Amoura. Nilsson est toujours aligné à la place d'Ayensa, blessé. Côté RWDM, Caçapa titularise Shuto.

La rencontre démarre sur les chapeaux de roue. L'Union prend directement le contrôle du match et étouffe le RWDM. Nilsson dévie magnifiquement vers Amoura, qui décoche une frappe puissante. Defourny doit déjà s'employer (9e). Nilsson, qui réalise un super début de match, fait déjà sauter le verrou 3 minutes plus tard. Le Suédois pique parfaitement le ballon au-dessus de Defourny et ouvre le score dans un silence de cathédrale (0-1, 12e).

Dans la foulée, Castro-Montes pense faire 0-2 mais le but est refusé pour un hors-jeu très léger. Le RWDM est dans les cordes, mais évite le K.O. (17e).

Alors que les locaux semblent un peu se réveiller, Amoura décide à nouveau de faire le show. L'Algérien se met sur son pied droit et enroule, Defourny n'a aucune chance (0-2, 32e).

Le gardien molenbeekois sort ensuite deux arrêts devant Amoura et Machida. On se dit que le RWDM est dans de beaux draps, au bord de la rupture...

Mais il était écrit que ce derby allait être fou. De nulle part, le RWDM va refaire son retard...en deux minutes. Gueye puis Dwomoh (45e et 45e+1) marquent coup sur coup, faisant totalement exploser le stade Machtens.

Excellent dans cette première mi-temps, Gueye se heurte à la barre de Moris (45e+8). Defourny sort ensuite le grand jeu devant Amoura (45e+9). Quelle première mi-temps de feu !

Le second acte démarre sur un rythme bien moins soutenu. L'Union campe devant le but de Defourny mais ne parvient pas créer le danger.

Le gardien du RWDM, qui a bien du boulot ce soir, sort face à Amoura et touche le ballon in extremis (59e). L'Algérien de l'Union se heurte de nouveau à Defourny, qui détourne du bout des doigts son essai à bout portant (61e). Très en jambes - comme depuis ses premières minutes cette saison - Amoura pense délivrer l'Union d'un splendide extérieur du pied, mais il est signalé hors-jeu (72e).

Le RWDM tire la langue en fin de match, mais peut compter sur un très bon Defourny, qui sort un nouvel arrêt déterminant à la 83e.

Le dénouement de ce match très plaisant tombera à la...90e+6, avec Lapoussin qui enverra un missile dans la lucarne (2-3). Cruel, mais assez logique au vu de la seconde mi-temps.

Une chose est sûre : la Pro League s'est ridiculisée en programmant aussi tôt un match d'un tel engouement, et d'un tel niveau.