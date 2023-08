Hayao Kawabe sauve un Standard encore médiocre d'une nouvelle défaite à Courtrai

Le Standard se déplaçait à Courtrai ce samedi dans le cadre de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches n'ont une nouvelle fois pas bien joué, mais ont été sauvés d'une nouvelle défaite par Hayao Kawabe.

Le premier match de la peur, c'était déjà ce samedi pour le Standard. En déplacement à Courtrai, les Rouches ne peuvent plus se louper et sont dans l'obligation d'engranger leur premier succès de la saison. Vanheusden, Ngoy et Bokadi composent la défense à 3, Donnum et Dewaele - qui remplace donc Fossey - sont les deux pistons. O'Neill, Price et Balikwisha composent le milieu de terrain, le duo Dragus - Kanga est reconduit.

De l'espoir, une obligation de gagner, mais le Standard retombe rapidement dans ses travers. Trois minutes seulement, Bokadi accroche Davies à l'entrée de la surface. Nathan Verboomen siffle d'abord un penalty, avant de se corriger et d'octroyer un coup-franc à Courtrai après l'intervention du VAR. Celui-ci sera d'ailleurs très mal botté, dans le mur et sur Ngoy.

© photonews

Le Standard réagit et pense, à son tour, obtenir un penalty. Donnum s'effondre dans la surface, la fin de l'action est complètement décousue avec des tentatives de Kanga et Price détournées, mais le capitaine s'est laissé tombé à l'intérieur des seize mètres, selon Verboomen et le VAR (12e). Arnaud Bodart est l'homme du match au Standard à chaque fois depuis le début de la saison et marque encore des points dans cette optique, avec une superbe parade sur la reprise de la tête de Kadri (22e).

Deux minutes plus tard, Price prend trop de temps et perd la balle au milieu de terrain. Isaak Davies récupère, fixe Vanheusden et ajuste Bodart, Courtrai est devant (1-0, 24e). Les joueurs d'Edward Still vont ensuite volontairement reculer et contrer les Rouches. Les hommes de Carl Hoefkens combinent trop lentement, ne réussissent que rarement trois passes consécutives et ne font absolument pas la différence. Avance logique pour Courtrai au repos, le Standard est toujours aussi inoffensif.

Courtrai défend bien et gère son avantage, il n'y a donc pas de raison de changer quoique ce soit. Les locaux sont même proches de doubler la mise à deux reprises, Bokadi (59e) et Bodart (62e) sont à la bonne place. Le ciel sauvera même les joueurs d'Hoefkens du break, lors du raté incompréhensible de Kadri, seul devant le but vide.

Il n'y a qu'une chose qui pouvait relancer les Rouches dans cette partie : une phase arrêtée. Donnum se charge du corner, Hayao Kawabe est à la bonne place pour reprendre et remettre les siens dans la course. Le Standard égalise (1-1, 74e).

Les espaces entre les lignes s'agrandissent et deviennent, à certains moments, énormes. Le Standard veut forcer la décision, Courtrai sort davantage de sa zone défensive pour reprendre les commandes. Plusieurs tentatives, plusieurs corners pour les Liégeois, mais pas de but.

Les deux équipes se quittent sur un partage qui n'arrange personne. Courtrai reste lanterne rouge, les Rouches sont 13es. Et sur le terrain ce samedi soir, personne ne pouvait revendiquer mieux que sa position actuelle.