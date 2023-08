Anderlecht bat Charleroi... et prend la tête du championnat !

Anderlecht a puisé dans ses ressources et enchaîné une quatrième victoire consécutive. Cerise sur le gâteau : le RSCA est... leader.

Pour ce duel des Sporting, Brian Riemer a décidé de ne pas changer une équipe qui gagne, histoire d'aller chercher une 4e victoire d'affilée. Et si le touché de balle d'Alexis Flips et Théo Leoni est bien présent, Anderlecht va tâtonner en début de rencontre.

Car si la première occasion est Mauve sur une tête de Sardella trouvé par Leoni, la grosse alerte vient de Youssouph Badji : Dupé n'ose pas s'imposer et la tête du Zèbre s'écrase sur la latte (18e). Quelques minutes plus tard, c'est Zeno Debast qui se trompe totalement de timing et laisse Heymans frôler le 0-1 (21e).

Devant, le RSCA tente de lancer quelques flèches : Dolberg et Raman se démènent, avec un peu de maladresse. Le tournant du match aurait pu avoir lieu à la 24e : Hervé Koffi, les pieds décollés, sort comme une balle de fusil sur Kasper Dolberg... et ni l'arbitre, ni le VAR n'y voient une faute. Amadou Diawara, probablement emmené par la tension qui s'est installée, envoie ensuite son pied dans le ventre de Daan Heymans et on se dit que Mr Dhondt est en train de perdre le match.

Une énième hésitation de Debast est sauvée par Vertonghen (28e), et Charleroi a laissé filer sa chance : d'une fenêtre de tir aux allures de soupirail, Théo Leoni fera un but de grande classe, son premier pour Anderlecht... face à son ancien club formateur (34e, 1-0). Raman aurait pu faire le break dans la foulée mais perd son face-à-face avec Koffi.

Les deux visages d'Amuzu

En seconde période, Francis Amuzu monte au jeu pour remplacer Raman... et se fera lui aussi remarquer par sa maladresse. Un superbe travail de Théo Leoni sur le flanc méritait un assist, mais "Ciske" fera du "Ciske" en se loupant totalement (51e). Et le RSCA s'en mordra les doigts en finissant par craquer.

Alors que Badji et Mbenza multiplient les assauts, c'est sur phase arrêtée qu'Isaac Mbenza ira trouver la faille : Zorgane met en retrait de la tête sur coup-franc, Jonas Bager est à la réception (1-1, 76e). Peu de temps avant, Koffi avait sorti une frappe supersonique du nouveau venu Thomas Delaney ; et il ne peut finalement rien... sur une tête d'Amuzu. Après avoir raté le plus simple, le n°7 réussit donc le plus compliqué sur un centre parfait de Sardella (79e, 2-1).

Bien aidé par une montée très solide d'un Delaney qui ne devrait plus sortir du onze, Anderlecht s'impose donc face à son ancien entraîneur... et prend la tête - temporaire - du championnat, en attendant les résultats des équipes européennes. Un beau symbole, et assez inespéré. Au Mambourg, par contre, ça va commencer à gronder...