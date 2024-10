Malgré un terrible Bertaccini, Genk remporte le derby limbourgeois face à un Saint-Trond rapidement réduit à 10, puis à 9

Le tournant de cette partie est survenu dès la fin du premier quart d'heure. Taniguchi, en tant que dernier homme, a fautivement stoppé Tolu. En supériorité numérique, Genk s'est ensuite imposé face à Saint-Trond, malgré les réductions du score de Bertaccini

Premier choc de ce dimanche de 11e journée de Pro League entre le Racing Genk et Saint-Trond. Le derby limbourgeois, programmé avant le choc wallon, et qui a tenu toutes ses promesses.

Taniguchi sur Tolu, le tournant déjà définitif du derby limbourgeois

Cette rencontre, elle débute pourtant calmement. Étonnamment, Genk ne part pas pied au plancher et profite des contres. L'un d'eux est cependant mortel : Taniguchi arrête Tolu en tant que dernier homme, juste avant la surface. Un penalty et une carte jaune sont d'abord donnés, mais Nicolas Laforge, depuis Tubize, vérifie. La faute est en dehors du rectangle, la carte rouge est donc d'application. Un premier gros coup dur pour Felice Mazzù et ses hommes (14e).

En infériorité, Saint-Trond craque logiquement. Action magnifique de Hrosovsky, double contact et passe extérieur du pied, Bonsu Baah est sur la gauche et centre, Tolu se démarque et pousse au fond. Une superbe phase qui offre les commandes au leader (1-0, 19e). Genk déroule et fait rapidement le break, grâce à ses anciens trudonnaires. Matte Smets amène le surnombre offensivement et sert Jarne Steuckers, qui inscrit une superbe frappe croisée (2-0, 31e).

© photonews

Felice Mazzù n'abandonne jamais, Adriano Bertaccini non plus

Les équipes de Felice Mazzù n'ont toutefois pas l'habitude d'abandonner. Genk se déconcentre légèrement et Saint-Trond en profite, via Bertaccini; qui marque aussi face à ses anciennes couleurs et remet un léger suspense dans le match (2-1, 34e). L'ancien du RFC Liège inscrit déjà son cinquième but de la saison et ne relance la rencontre... que pour une courte durée, puisque juste avant la pause, une nouvelle action magnifique de Steuckers vers Tolu, dos au but, qui a remisé vers El Ouahdi à rendu deux buts d'avance à Genk (3-1, 45e).

Le début de la deuxième période est fidèle aux attentes. Saint-Trond est courageux, combattif, mais semble ne rien pouvoir face à Genk, et encore moins en infériorité numérique. D'une superbe manchette, Kokubo empêche Tolu de signer un doublé et définitivement tuer le match (52e).

Mais si le but collectif terminé par Tolu était superbe, Saint-Trond a montré qu'il n'était pas sans reste. Ito et Ogawa combinent joliment, le centre pour Bertaccini est de qualité, le seul attaquant trudonnaire sur la pelouse saute plus haut que tout le monde et, d'une superbe tête, relance une nouvelle fois le match (3-2, 58e). L'ancien de Genk, pour la deuxième fois, ne manque pas de chambrer la Cegeka Arena.

© photonews

Saint-Trond aura tout tenté, pour n'aura pas pu revenir à la hauteur de son voisin. La défense centrale a écarté plusieurs centres dangereux vers Tolu, tandis que Brahimi, Ito, Ogawa et Bertaccini ont encore essayé, en vain. Averti pour rouspétance en seconde période, Brahimi a même reçu une deuxième jaune, en fin de match, laissant les Trudonnaires terminer à 9.

Victoire finale du Racing Genk, qui conforte sa place de leader du championnat après onze journées et compte provisoirement six points d'avance sur l'Antwerp, qui se déplace à Louvain à 16h00. Saint-Trond compte toujours onze points et occupe toujours une dangereuse 14e place.