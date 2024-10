Le Standard enfonce Charleroi en dix minutes, s'offre le choc wallon et revient sur le top 6 !

Le Standard a eu besoin de dix minutes, en toute fin de première période, pour faire la différence face au Sporting Charleroi. Les Rouches remportent le choc wallon et se rapprochent des six premières places.

Le choc wallon était au programme, ce dimanche, de la onzième journée de Pro League. Pour cette rencontre, Ivan Leko, qui doit aussi se passer de Marlon Fossey, sur le banc, en plus de Nathan Ngoy, choisit Henry Lawrence. Côté Charleroi, Zan Rogelj remplace Jeremy Petris, suspendu, et fête sa première titularisation de la saison, comme Alexis Flips. En pointe, Grejohn Kyei est titulaire.

🔥 Le feu pour l’entrée des acteurs… et le feu est lancé sur le terrain par les supporters de Charleroi 🤨 #Standard #STACHA pic.twitter.com/GBNW7Khpoq — Loïc Woos (@LoicWoos) October 20, 2024

Le Standard a fait mal à Charleroi juste avant le repos

Cette rencontre, le Standard la commence avec un bloc bas. Les Rouches attendent leur adversaire et veulent jouer le contre, mais Adem Zorgane se montre dangereux dès les premières minutes. Il se joue deux fois de O'Neill et lance Heymans, puis Kyei, mais la défense liégeoise, à commencer par Bates, est attentive. Les vingt premières minutes sont légèrement à l'avantage des Zèbres.

Ensuite, le Standard commence à emballer ce choc wallon et à se montrer plus offensif. Bulat prend les initiatives sur phase arrêtée et apporte le danger, le milieu de terrain joue un cran plus haut et le duo Zeqiri - Eckert Ayensa est de plus en plus trouvé. Sur corner, c'est devant Price que Koné sort son premier ballon chaud, sur la ligne (26e).

Cinq minutes avant le repos, Matthieu Epolo envoie un caviar vers Dennis Eckert Ayensa, qui profite d'une charnière centrale Andreou - Ousou complètement amorphe pour ouvrir le score dans un Sclessin qui entre en ébullition (1-0, 40e). Les joueurs d'Ivan Leko poussent encore, ceux de Rik de Mil doivent essayer de laisser passer la tempête avant le repos, mais n'y parviennent pas. Sur la dernière action, le corner de Bulat trouve Zeqiri au premier poteau, qui dévie pour Sutalo au deuxième. Le défenseur central croate pousse dans le but vide et fait le break (2-0, 45+4e).

22.238 spectateurs à Sclessin, meilleure affluence de ce début de saison #STACHA pic.twitter.com/w520tlEPi5 — Loïc Woos (@LoicWoos) October 20, 2024

En seconde période, le Standard reprend son schéma initial : celui du bloc bas. Les Rouches se découvrent beaucoup moins, sauf en contre-attaque, et attendent véritablement les erreurs de Charleroi. De son côté, David Bates sort blessé, remplacé par un joueur incertain au coup d'envoi : Marlon Fossey.

Dennis Eckert Ayensa manque le penalty du 3-0 en fin de rencontre

Malgré quelques rares sorties offensives, le Standard se contente surtout de gérer son avantage et de faire le bloc. Sur l'une des rares opportunités de Charleroi, Epolo sort bien pour stopper la contre-attaque de Sylla (66e). Vingt minutes avant le match, le speaker du stade doit appeler les supporters carolos au calme : ceux-ci, comme en avant-match (lire ici), lancent des fumigènes sur la pelouse.

Alors que Charleroi doit tout faire pour revenir, Adem Zorgane arrête fautivement l'infiltration d'Ilay Camara, dans le rectangle. Dennis Eckert Ayensa se charge de la conversion... mais la manque, en frappant sur Koné (80e). Sur un superbe coup-franc, Isaac Mbenza a réduit l'écart dans les derniers instants, privant Epolo d'une septième clean-sheet.

⛔ | Le Standard de Liège obtient un penalty, mais Mohamed Koné l’arrête ! 😎❌ #STACHA pic.twitter.com/eeSsPCfny3 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 20, 2024

Victoire méritée du Standard, qui profite de cette victoire dans le choc wallon pour revenir à la neuvième place, à deux longueurs seulement de la sixième position occupée par Anderlecht. Charleroi passe onzième et compte un point de moins que son adversaire du jour.