Anderlecht écrase un Courtrai apathique, mais ça ne calme pas les anti-Vandenhaute

Anderlecht a giflé un KV Courtrai venu en victime consentante au Lotto Park ce dimanche. Malgré cela, les ultras se sont faits entendre.

Les ficelles étaient un peu grosses : pour éviter que l'avant-match de ce RSC Anderlecht - Courtrai soit parasité par d'éventuels chants et banderoles anti-Renard et Vandenhaute, le Lotto Park se plongeait dans l'obscurité pour un spectacle son et lumière avec trompette et tout le tralala, y compris un feu d'artifice. Avant un match banal face au 14e de Pro League ? Étonnant.

Et la différence se verra aussi sur le terrain. Même avec un milieu renforcé Rits-Ashimeru, Anderlecht n'a pas à forcer son talent pour confisquer le ballon au KV Courtrai. La première frappe est pour Dolberg, au-dessus (14e) ; la seule alerte pour Coosemans est un centre venu de la droite et que la défense peine à dégager. Sans une intervention de Fujii sur la ligne (18e), le RSCA aurait fait le break dans le jeu.

Les Mauves le feront finalement sur penalty : Anders Dreyer multiplie les incursions sur son flanc droit, l'un des centres met Edozie au duel avec Kaneko qui est en retard. Kasper Dolberg transforme calmement (37e). Totalement logique tant le KVK ne proposait rien et peiner à sortir de sa moitié de terrain. Seule ombre à tableau côté RSCA, la sortie de Majeed Ashimeru sur blessure.

Anderlecht se remet en confiance

Les Flandriens ne seront pas transfigurés au retour des vestiaires, c'est le moins qu'on puisse dire, et Anderlecht reprend le siège des buts de Vandenberghe. Les corners s'enchaînent et sur l'un d'eux, une tête de... Zanka est déviée par Kadri dans ses propres filets (2-0, 50e). Juste après un long arrêt de jeu en raison d'une blessure du juge de touche, un superbe ballon de Rits trouve Dreyer qui remet à Mario Stroeykens (58e, 3-0).

Le jeune meneur de jeu est l'homme du match pour son équipe, mobile et très propre techniquement. Sans surprise, le rythme baisse un peu ; Edozie a le 4-0 au bout du pied mais se troue (63e). Courtrai met un peu le nez à la fenêtre, obtient son premier (!) corner à la 68e minute, mais n'en fait rien. Stroeykens, intenable, obtient un coup-franc dans le cercle du grand rectangle : Kasper Dolberg envoie un coup de canon pour faire 4-0 (77e).

Malgré cette démonstration des hommes de David Hubert, la Mauves Army tient à délivrer son message : des banderoles anti-Renard et des "Wouter Buiten" surgiront au grand dépit d'une bonne partie du stade, qui hue ses propres ultras. Drôle d'ambiance donc, car en-dehors de ça, il n'y avait que du positif à écrire sur la prestion d'Anderlecht ce soir. Et ça, ça faisait longtemps...