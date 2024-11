Charleroi d'abord sauvé par son troisième gardien de 20 ans, puis puni par le Cercle : les Zèbres sont dans la zone rouge !

Martin Delavallée a premièrement permis à Charleroi de laisser passer l'orage et de rentrer aux vestiaires avec un score de parité. Toutefois, les Zèbres n'ont pas profité de leur temps fort et l'ont payé cash. Et, cette fois, l'héroïque troisième gardien du Sporting n'y pouvait rien.

Aux portes de la zone rouge, le Sporting Charleroi ne pouvait pas se louper sur la pelouse d'un Cercle de Bruges lui aussi flanqué dans de sales draps, à l'avant-dernière place du championnat. Pour cette rencontre et en raison des blessures de Koné et Defourny, Rik de Mil aligne son troisième gardien, le jeune Martin Delavallée (20 ans), qui dispute sa première rencontre de Jupiler Pro League. Il sera, tout au long des nonante minutes, le meilleur Zèbre sur la pelouse.

Sans Delavallée, Charleroi aurait perdu tout espoir avant même le repos

La première période est entièrement à l'avantage des locaux. Dabbagh a oublié le ballon dans le rectangle, Sow a trouvé Delanghe de la tête, mais le reste des occasions est à mettre à l'actif du Cercle, avec un Alan Minda déroutant à la baguette. Le Sud-Américain se heurte d'abord à Ousou (28e), alors qu'Augusto avait totalement manqué son face-à-face (22e).

Le festival du gardien de Charleroi commence alors. Devant Nazinho (34e) et Minda (39e, voir photo ci-dessous), il réalise deux parades de grande classe pour garder les siens dans le match. Le score est nul et vierge au repos, Rik de Mil et des Carolos amorphes peuvent clairement remercier Delavallée.

© photonews

Charleroi ne profite pas de son temps fort et est puni par le Cercle

Charleroi démarre la seconde période avec de bien meilleures intentions. Conscients de leur chance d'être toujours à la hauteur de leur adversaire, les Zèbres appuient sur l'accélérateur via Zorgane, qui sert Mbenza magnifiquement à deux reprises. L'ancien du Standard manque d'abord sa transition (50e), avant de voir Nazinho réaliser un magnifique retour défensif (55e). Bien servi par Nzita, Heymans n'a, quant à lui, pas su réorienter sa reprise de la tête (51e), ni trouver un partenaire sur sa subtile déviation au premier poteau (63e).

En deuxième mi-temps, Charleroi joue beaucoup mieux, mais oublie quelque chose : concrétiser ses occasions. Et dans le football, ça se paie souvent cash. Tout juste monté au jeu, le meilleur buteur de la saison dernière, Kevin Denkey, profite d'un bon ballon de Felipe Augusto, qui a gagné son duel face à Cheick Keita, pour ouvrir le score (1-0, 68e). Intransigeant depuis le début de la rencontre et dépourvu de travail depuis la reprise, Martin Delavallée n'y peut rien.

Le verrou a sauté, Charleroi a craqué. Le Cercle a trouvé le chemin des filets, et va continuer de l'emprunter. Le corner de Minda est bien boxé par Delavallée, mais Hannes Van der Bruggen, après un petit contrôle, depuis l'extérieur du rectangle, reprend du droit et fait le break, alors que Rik de Mil s'apprêtait à réaliser un triple changement à vocation offensive (2-0, 73e).

La messe est dite. Charleroi n'a désormais plus gagné depuis sept rencontres toutes compétitions confondues et concède une nouvelle défaite au Cercle, sa cinquième de rang. Les Zèbres, 13es, sont maintenant en play-downs, à égalité avec Courtrai et Saint-Trond. Le Cercle remonte légèrement et occupe la 11e place, avec autant de points que Louvain.