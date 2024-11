Genk assoit sa domination : le leader s'offre méritoirement son dauphin et le titre de champion d'automne !

L'Antwerp a dominé le début de la rencontre, mais n'a pas profité de son temps fort. Au contraire de Genk, qui a marqué en fin de première période et au début de la seconde pour se mettre à l'abri face au Great Old et décrocher le titre honorifique de champion d'automne.

C'est le gros choc de ce premier tour de phase classique qui se déroulait ce dimanche, à la Cegeka Arena, dans le cadre de la 13e journée de Pro League. Le Racing Genk, solide leader, reçoit son dauphin, l'Antwerp. Les Limbourgeois peuvent, en cas de victoire, s'octroyer le titre honorifique de champion d'automne.

Ce sont pourtant les Anversois qui prennent le contrôle du ballon, dans les premières minutes. Les occasions se font cependant très rares, tant la partie est hachée, l'intensité très présente et les duels incessants. Le Great Old jouit d'une légère domination territoriale, mais sans réellement inquiéter un Van Crombrugge touché après cinq minutes suite à un contact avec le genou d'El Ouahdi, mais rapidement remis sur pied après un rapide test "anti-commotion."

Voilà pourquoi Genk est leader du championnat

C'est dans le dernier quart d'heure de cette première période que la rencontre a commencé à réellement se décanter, avec, cette fois, Genk aux manettes. Steuckers déborde sur le flanc droit et trouve un Tolu bien placé, mais Alderweireld réalise un retour défensif digne de ses plus belles années (38e).

Le temps additionnel ne sera que d'une minute et on semble se diriger vers un score nul au repos lorsque Kayembe accélère le jeu pour Steuckers. Le médian offensif trouve Tolu dans la surface, qui remise intelligemment de la poitrine pour un Hrosovsky venu de la deuxième ligne. Sa frappe croisée est intelligente, le but est superbe collectivement, Genk prend l'avantage au meilleur moment (1-0, 45+1e) et a su profiter de son temps fort, au contraire de l'Antwerp.

Les joueurs de Thorsten Fink ont désormais le match en main, et ne vont pas le lâcher. D'autant que l'Antwerp est de plus en plus loin du porteur du ballon, de plus en plus en retard dans les duels. Genk accélère via Bonsu Baah, Tolu, puis avec un mouvement initié par Kayembe sur la gauche. Une fois encore, la défense de l'Antwerp est beaucoup trop loin, sa combinaison avec Hrosovsky est précise, le Slovaque s'offre son deuxième but de l'après-midi (2-0, 54e).

Le Matricule 1 ne donne jamais plus l'impression de pouvoir inquiéter le leader, qui assoit sa domination en tête du championnat en s'offrant méritoirement son dauphin. Genk, redevenu la meilleure attaque du championnat en dépassant Malines, compte désormais sept longueurs d'avance sur le Club de Bruges et huit sur l'Antwerp à deux journées de la fin du premier tour de la phase classique.