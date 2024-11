LIVE : Suivez Anderlecht-Courtrai en direct commenté (18h30)

Anderlecht reçoit le KV Courtrai ce dimanche. David Hubert est encore privé de quelques cadres.

Ainsi, Leander Dendoncker est encore absent, tout comme Ludwig Augustinsson : sauf surprise, ils seront remplacés respectivement par Moussa N'diaye et Zanka, comme en Croky Cup. Jan-Carlo Simic restera titulaire, et Killian Sardella remplacera un Foket pas à son avantage à Tubize-Braine.

Dans l'entrejeu, pas de surprises à attendre en l'absence de Dendoncker : Rits devrait retrouver le 11, avec Théo Leoni à ses côtés. L'inconnue concerne le n°10 : Verschaeren ayant été très moyen en Coupe, on imagine Mario Stroeykens reprendre sa place.

Devant, Francis Amuzu pourrait céder sa place à Samuel Edozie afin de ne pas trop enchaîner les matchs et les efforts. Dolberg et Dreyer sont quant à eux incontournables et l'ont encore prouvé jeudi.

Colin Coosemans, quant à lui, est de retour dans la sélection : on doute que ce soit le cas s'il n'était pas prêt à débuter, et les choses devraient donc revenir à la normale à ce poste également.

Le onze probable :

Coosemans / N'diaye - Zanka - Simic - Sardella / Leoni - Rits - Stroeykens / Edozie - Dolberg - Dreyer