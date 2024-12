Une victoire cruciale ! Charleroi se rassure contre le Saint-Trond de Felice Mazzu

Charleroi s'est imposé 2-1 contre Saint-Trond. Une excellente opération dans la lutte pour le maintien.

Charleroi et Felice Mazzu auraient sans doute préféré des retrouvailles dans un autre contexte : le déplacement de Saint-Trond au Mambourg avait plus que des airs de match à six points. En effet, le Sporting est la première équipe hors de la zone rouge, trois points devant…les Canaris. Entre un regroupement ou voir l’écart se creuser, les 90 minutes pouvaient décider de beaucoup de choses.

Rik De Mil a choisi la stabilité en reconduisant le onze défait à Louvain, en étant tout de même contraint de relancer Check Keita en défense suite à la suspension de Stelios Andreou. En face, Felice Mazzu déplorait l’affaiblissement de son noyau, contaminé par un virus en cours de semaine.

Un début de match plaisant

Virus ou pas, la partie a débuté tambour battant : après deux minutes, les deux gardiens avaient déjà chacun réalisé une parade. Saint-Trond a pris les choses en main en allant chasser très haut, ce qui laissait des espaces dont profitait Charleroi pour repartir, de quoi nous offrir un match qui allait d’un rectangle à l’autre.

Mais après le premier quart d’heure, les visiteurs ont commencé à baisser pavillon. Charleroi a pris le match en main et n’a cessé de combiner autour du rectangle adverse, avec cette imprécision caractéristique dans le dernier geste.

Les Zèbres ont toutefois eu le bon goût de profiter de la grossière erreur de leur adversaire peu avant la mi-temps. Sur un ballon dans l’espace d’Adem Zorgane, Bruno Godeau est complètement passé à côté du cuir, ce dont a profité Daan Heymans pour crucifier Kokubo et ainsi ouvrir le score.

Les troupes de Rik De Mil auraient même pu faire le break dans le temps additionnel, Nikola Stulic a d'ailleurs fait trembler les filets, à l’affût pour reprendre le ballon mal renvoyé par la défense après un festival de Parfait Guiagon pour perforer dans l’axe. Mais le Serbe a été signalé hors-jeu, la première mi-temps se terminant sur une intervention du VAR pour confirmer la décision initiale.

Seul fausse note du premier acte, la sortie de Daan Heymans au repos, victime d’une mauvaise réception dans le bas du dos. De Mil a toutefois retrouvé le sourire quelques minutes après la reprise avec le but du 2-0. Après une belle percée sur le côté droit, Jérémy Petris centrait en retrait pour Yacine Titraoui, plus prompt pour jaillir et placer hors de portée de Kokubo pour faire le break (2-0).

Face à une équipe de Saint-Trond visiblement affaiblie, le plus dur était fait. Les Canaris ont longtemps semblé groggys. Leur réaction dans le dernier quart d'heure, avec un poteau d'Isaias Delpupo et la réduction du score d'Adriano Bertaccini à l'approche du temps additionnel n'étaient pas suffisants pour revendiquer quelque chose aujourd'hui, malgré quelques dernières frayeurs vécues par les Zèbres dans le moneytime.

Après la défaite à Louvain, voilà une victoire qui rassure Charleroi, désormais à six points de la zone rouge...et six points du top 6. La situation est plus problématique pour Saint-Trond, qui semblait bien lancé pour sortir de la zone rouge mais qui peine désormais un peu plus et se retrouve distancé.