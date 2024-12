Le VAR annule le hold-up du Standard, encore battu en fin de match, par Gand

Isaac Price pensait permettre aux Rouches d'accrocher, au moins, un point contre Gand. C'était sans compter sur le VAR, puis Franck Surdez. Défaite finalement logique pour le Standard, qui passera les fêtes dans une position délicate.

Dernière rencontre de l'année civile à Sclessin, lors de laquelle le Standard recevait La Gantoise, ce dimanche. Privé d'Ibe Hautekiet, suspendu, Ivan Leko aligne Aiden O'Neill en défense centrale, avec Marko Bulat au milieu de terrain. Wouter Vrancken, de son côté, est privé de Mathias Delorge, blessé.

Ilay Camara sur le banc, tout comme Kilian Lokembo, médian de 22 ans pouvant aussi évoluer en défense centrale et habituel titulaire avec le SL16 FC

L'entrejeu du Standard s'est noyé

Sur la pelouse, le schéma des dernières semaines se répète pour les Rouches, qui laissent le ballon à Gand. Le déchet technique des Liégeois est cependant omniprésent et, par moments, indigne d'une rencontre de Jupiler Pro League. La Gantoise enchaîne donc les frappes, via Dean (7e), une déviation de Watanabe (8e), Gambor (12e), Gerkens (15e) et Dean, encore (22e).

Des envois à chaque fois non-cadrés ou repoussés par Matthieu Epolo, qui ont néanmoins confirmé que les Buffalos dominaient assez largement cette rencontre. Malgré leurs onze tentatives (!) de la première période, les joueurs de Wouter Vrancken n'ont pas réussi à faire trembler les filets avant le repos. Un petit miracle pour un Standard bien faiblard, dont le seul envoi, non-cadré, a été réalisé par un Isaac Price en-dessous de tout (4e).

Ivan Leko s'est d'ailleurs rendu compte que de cette manière, son équipe n'allait pas s'en sortir. Le milieu de terrain des Rouches a complètement la tête sous l'eau et court dans le vide. Le T1 croate décide donc, pour la reprise, de remettre Aiden O'Neill à son poste de numéro 6, et de sortir Marko Bulat pour faire entrer Ilay Camara, sur la gauche. Et dans ce rôle, l'Australien a fait du bien.

Le repositionnement de O'Neill a fait du bien, mais n'a pas suffi

Progressivement, malgré la nouvelle blessure de Souleyman Doumbia, remplacé par Daan Dierckx, le Standard met le nez à la fenêtre. La reprise de Sutalo, bien servi par Ayensa, est croquée (63e), tandis que la frappe hors-rectangle de l'ancien attaquant de l'Union file au-dessus (65e). Plus présent dans les duels qu'en première période, Price récupère un bon ballon et sert Ayensa. Le numéro 11 des Rouches amorce le contre, attire Watanabe et rend le ballon à Price, qui marque. Un but annulé par le VAR, pour hors-jeu (67e).

Dix minutes avant le terme, la poisse s'est poursuivie les Rouches, alors que Sutalo avait sorti le ballon avant de se tenir l'adducteur. Le défenseur croate est finalement remonté sur la pelouse, mais il n'a rien pu faire sur l'avancée d'Atsuki Ito, laissé complètement libre dans le cœur du jeu. Sa frappe, repoussée, mais pas captée par Epolo, est arrivée sur la tête de Surdez, devant le but devenu vide (0-1, 81e).

Le Standard a bien cru faire le hold-up, mais s'incline finalement logiquement face à Gand. Pas de dernière victoire de l'année civile à Sclessin pour les Rouches, qui n'ont remporté qu'un seul de leurs sept derniers matchs. La Gantoise garde sa cinquième place et passera les fêtes au chaud, dans le top 6. Le Standard, avec ce revers, est dixième.