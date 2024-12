"J'ai toujours supporté Charleroi" : Adriano Bertaccini s'exprime sur son rapport avec les Carolos

Adriano Bertaccini, sera-t-il un jour un joueur de Charleroi ? L'ancien Sang et Marine répond à plusieurs questions.

Né à Charleroi, Adriano Bertaccini a été interrogé sur son rapport avec le club carolo au micro de Ma Pro League. Auteur d'onze buts en seize matchs de championnat cette saison, les supporters des Zèbres rêveraient bien de l'avoir dans leur effectif.

L'ancien joueur du RFC Liège a-t-il déjà eu des contacts avec le club ? : "Il y a juste une rumeur. Mais non." Sa réponse est claire : il n'a jamais failli rejoindre le club de sa ville natale.

"J'ai toujours supporté Charleroi. Quand j'étais jeune, j'ai toujours regardé leurs matchs. Encore maintenant, ça ne changera jamais," explique le Canari.

"Je sais déjà que Charleroi, je ne suis pas dans leur profil. Ils ne cherchent pas un neuf ou un flanc comme moi. Je pense qu'ils préfèrent des joueurs un peu plus costauds, plus grands. Ça ne me fait rien de ne pas avoir été contacté. Ce n'est pas comme si on m'avait rejeté. On m'avait dit non."