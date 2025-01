Sans briller, Anderlecht évite le début de crise et se relance à Courtrai

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé au KV Courtrai sur le plus petit écart, sans briller. Un carton rouge des Kerels a bien aidé les Mauves peu après l'ouverture du score.

Malgré un bon résultat en demi-finale de Coupe de Belgique ce jeudi, Anderlecht restait sous pression au moment de se rendre à Courtrai, car les Mauves devaient absolument éviter un 0/12 qui aurait commencé à faire tache - voire à mettre en danger leur place dans le top 6.

Et pour l'occasion, David Hubert a dû faire avec les moyens du bord : Dolberg et Simic laissés au repos, Amuzu out, le coach anderlechtois décide de titulariser... Thorgan Hazard, pour la première fois depuis sa blessure, mais aussi Moussa N'diaye au sein d'une défense à 3, Maamar gardant son poste de back gauche.

Et si le jeune Maamar sera encore très solide face à l'expérimenté Dewaele, le danger viendra de l'autre côté : l'intenable Dermane trompe presque Coosemans sur un centre-tir (15e). Verschaeren est en jambes, mais on sent encore Hazard emprunté dans ses combinaisons. Courtrai est la meilleure équipe sur le terrain : Ambrose alerte Coosemans (26e), Vazquez peine à inquiéter qui que ce soit.

Après une tête dangereuse de Sissako sur corner (34e), le RSCA va se réveiller un peu : les une-deux se font plus précis, l'un d'eux isole Ali Maamar côté gauche dont la frappe en première intention heurte le poteau de Pirard (45e).

Retour gagnant pour Hazard

Anderlecht va mieux remonter sur la pelouse, avec un Sardella qui multiplie les centres et va notamment trouver Verschaeren, maladroit au moment de conclure (55e). Ce dernier va cependant obtenir un coup-franc plein axe qui fera la différence : Thorgan Hazard, pas en réussite jusque là, le brosse parfaitement (62e, 0-1).

Cela va même de mal en pis pour Courtrai puisque Joao Silva, déjà averti sur le coup-franc fatal, prend sa seconde jaune quelques minutes plus tard en stoppant un contre fautivement (65e). Forcément, la messe est dite, même si le RSCA a bien du mal à faire le break.

César Huerta, lui, fait ses débuts et passe tout près d'être décisif sur sa première accélération (76e). Le Mexicain, déjà acclamé par son public, se sera offert quelques belles ouvertures mais manque encore le break à la 86e, et aurait pu s'en mordre les doigts : dans la foulée, Coosemans s'en sort par miracle sur une phase très brouillonne (88e). Au lieu de cela, dans les arrêts de jeu, sur un centre d'Angulo, c'est... Huerta qui surgit au second poteau, pour tuer tout suspens (0-2, 90e+3). Bienvenido en Belgica !