Un match dans le brouillard : l'Union maintient timidement Anderlecht hors du podium

L'Union s'est imposée 1-0 contre Louvain. Un match brouillon mais qui permet d'assurer l'essentiel.

Après l'atmosphère nerveuse et enfumée du Mambourg le weekend dernier, l'Union Saint-Gilloise retrouvait la quiétude de son Parc Duden. Contre Louvain, Sébastien Pocognoli n'a effectué qu'un changement par rapport à ce match contre Charleroi : Alessio Castro-Montes, buteur lors de sa montée au jeu, renvoyait Niang sur le banc.

Début de match équilibre entre les deux équipes, avec quelques pétards mouilles signés Noah Sadiki et Ezechiel Banzuzi. Le tournant de la rencontre intervient après dix minutes : sur un ballon en retrait, Tobe Leysen prend le temps de contrôler et s'expose au pressing de Promise David. Si le gardien louvaniste semble s'en sortir dans un premier temps, le VAR appelle ensuite Nathan Verboomen pour lui faire constater que le portier accroche bien David au niveau de la cheville.

Le buteur canadien s'est alors fait justice lui-même du point de penalty, son ballon entrant via le poteau. Devant au score sans avoir vraiment dû forcer son talent, l'Union n'a jamais emballé la partie face à une équipe de Louvain bien en place. Banzuzi et le renfort Lequincio Zeefuik ont donné du fil à retordre aux Saint-Gillois, sont inquiéter Anthony Moris pour autant.

Dans le camp d'en face, l'Union a tout de même mieux fini la mi-temps avec deux belles occasions, mais Anouar Ait El Hadj et Franjo Ivanovic ont été trop tendres dans le dernier geste, 1-0 au repos.

L'Union solide derrière

La deuxième mi-temps a repris de la même manière, avec une occasion de la tête manquée par Ait El Hadj dans le rectangle et pas mal de frustration de chaque côté suite aux imprécisions dans le dernier tiers du terrain. L'une des seules actions réussies de bout en bout est à mettre à l'actif de Kamiel Van de Perre, bien monté au jeu et parti face à Leysen après un bon relais avec Sadiki et une belle feinte pour mettre son défenseur dans le vent. Mais le gardien louvaniste a lui aussi bien joué le coup avec une parade nécessaire pour garder son équipe dans le match.

Leysen s'est encore racheté de sa bévue de début de match quelques minutes plus tard dans un face-à-face avec Ivanovic. Louvain était toujours dans le match, mais inquiéter Moris semblait toujours aussi compliqué, surtout après l'exclusion d'Hasan Kurucay pour un geste de mauvaise humeur sur Mohamed Fuseini dans le dernier quart d'heure.

L'Union a ainsi conservé son petit but d'avance jusqu'au bout. Match appliqué à défaut d'être brillant offensivement. Les hommes de Sébastien Pocogoli devront montrer plus en Coupe d'Europe contre Braga mais se contenteront de ces trois points bienvenus pour rester sur le podium devant Anderlecht.