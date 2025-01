Mené après deux minutes, le Standard renverse Saint-Trond pour s'offrir son premier 6/6 et revenir à un point du top 6 !

Mené au score après moins de deux minutes, le Standard a su réagir sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche soir, pour s'offrir son tout premier 6/6 de la saison. Les Rouches ne sont plus qu'à une longueur de La Gantoise et du top 6.

C'est une rencontre importante qui attendait le Standard au Stayen de Saint-Trond, ce dimanche. Une victoire permettait aux Rouches de revenir à un point du top 6 et de s'éloigner de la zone rouge, tandis qu'une défaite rapprochait les Rouches du bas de tableau. Pour cette rencontre, Ivan Leko est privé de son capitaine Aiden O'Neill, blessé et remplacé par Ibrahim Karamoko.

Surpris d'entrée, le Standard réagit juste avant le repos

Avant cette rencontre, le Standard n'avait jamais gagné deux fois de suite, n'avait remporté qu'un succès en dehors de ses bases et avait à cœur de sortir une belle prestation. Il fallait, pour cela, réussir son début de match. Cependant, la première interception de la tête de Fossey sur un ballon aérien de Brahimi est contrée par Dierckx à bout portant, et repart vers le but de Henkinet. Ryoya Ogawa, destinataire initial de la passe, est le plus prompt et trompe déjà le gardien des Rouches (1-0).

Voilà donc le Standard déjà dos au mur, alors que comme habituellement, le Matricule 16 laisse le cuir à son adversaire et se procure peu d'occasions. Quelques situations sont amenées, mais le dernier geste manque souvent de précision. De son côté, Saint-Trond n'est pas non plus très menaçant devant la cage d'Henkinet.

Mais s'ils ne parviennent pas à marquer de plein jeu, les Liégeois peuvent compter sur les phases arrêtées. Servi par Camara, Ayensa crochète dans le rectangle et est arrêté fautivement par Van Helden. Penalty, que Zeqiri transforme juste avant le repos, à contre-pied (1-1, 42e).

Deux buts en deux matchs pour Ayensa et enfin un deuxième succès de rang pour le Standard

En début de seconde période, c'est clairement Saint-Trond qui met la pression sur la défense du Standard. Ogawa manque l'immanquable depuis le petit rectangle, tandis que le solo de Lamkel Zé débouche sur une frappe trouvant la barre de Laurent Henkinet (55e). Le temps fort le plus sérieux depuis le début de la partie.

Et pourtant, c'est le Standard qui se montre le plus prompt et prend les commandes. Au terme d'une belle reconversion offensive, Zeqiri conserve le ballon dans le rectangle avant de décaler pour Price. Sa frappe trouve le poteau, mais revient dans les pieds d'Ayensa, qui ne se fait pas prier (1-2, 63e).

La fin de rencontre est fidèle aux attentes. Le Standard recule, gère le résultat et essaie de profiter des contre-attaques. Dans le but, Henkinet fait le travail, gagne un petit peu de temps et rassure. Et le score n'évolue plus.

🧤 | Laurent Henkinet garde son équipe en tête avec un arrêt exceptionnel. 👏⛔️ #STVSTA pic.twitter.com/5CWtyT1g6m — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 19, 2025

Le Standard s'impose à Saint-Trond, réalise son premier 6/6 de la saison, signe son deuxième succès à l'extérieur et se rapproche à une petite longueur seulement de La Gantoise, sixième. STVV occupe toujours la 14e place.