Anderlecht a disputé sa meilleure mi-temps de la saison...mais laisse échapper la victoire pour la première fois

Anderlecht et Louvain se quittent dos-à-dos (1-1). Les deux équipes ont livré une belle première mi-temps avant de fléchir en seconde.

Après deux premiers matchs poussifs, Anderlecht était attendu de pied ferme par ses supporters, pour la première de la saison dans un Lotto Park rempli. Sur papier, Louvain ne semblait pas la meilleure équipe pour permettre au Sporting de soigner son fond de jeu.

Anderlecht conquérant...mais exposé

Comme face à Genk, les visiteurs ont alterné entre les phases de pressing haut et de bloc pas pour repartir en reconversions. Plutôt que de jouer un football pragmatique empêchant Louvain de trouver des espaces en profondeur, Brian Riemer a surpris en répondant par l'offensive.

Non pas dans la composition (notons seulement le retour d'Ashimeru dans l'entrejeu pour suppléer Leoni, appelé à la rescousse en défense suite à la blessure de Vertonghen) mais bien par le positionnement de certains joueurs.

© photonews

Les latéraux, Moussa N'Diaye et Killian Sardella en l'occurrence, ont joué très haut pour aspirer avec eux les flancs louvanistes. Les premières minutes ont donné le ton d'une rencontre allant d'un but à l'autre avec une grosse occasion de Yari Verschaeren suivie d'un face-à-face remporté par Colin Coosemans devant Jocelyn N'Dri.

Egalement très actif, Yari Verschaeren est à l'origine de l'ouverture du score anderlechtoise après 35 minutes avec une magnifique combinaison sur la gauche avec Mario Stroeykens, permettant à ce dernier d'isoler Kasper Dolberg au petit rectangle (1-0).

© photonews

Si l'approche du jour de Riemer a sans doute fait plaisir au Lotto Park, elle comporte également des failles. Le déséquilibre défensif des Mauves a une nouvelle fois été mis en lumière par Louvain juste avant le repos. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple avertissement : Mathieu Maertens a ainsi profité d'un trois contre trois pour placer le ballon hors de portée de Coosemans (1-1).

Le deuxième acte reprenait sur les mêmes bases, avec un sauvetage déterminant du dernier rempart Anderlechtois pour sauver Simic, qui s'était fait avoir en homme-contre-homme face à N'Dri.

Mais le match n'a pas continué sur le même rythme pour autant. Et ce n'est pas forcément étonnant : nous ne sommes qu'en début de saison, les organismes doivent encore trouver leur pleine carburation. Si bien que malgré le maintien du pressing haut, les occasions se sont faites plus rares, la faute à des joueurs apparus plus essouflés dans le derniers tiers du terrain.

© photonews

Brian Riemer en a profité pour relancer Francis Amuzu (de retour de blessure) dans la bataille. Le symbole d'un Anderlecht plus prompt à lancer ses attaquants sur des longs ballons ou à centrer plutôt qu'à combiner.

1-1 score final malgré un dernier coup franc dangereux d'Amuzu, les buts et les meilleurs phases sont tombées dans les 45 premières minutes. Anderlecht a montré du mieux mais reste en rodage et doit se contenter d'un partage contre Louvain.