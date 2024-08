L'Union s'en prend 4 à Westerlo et confirme son début de saison compliqué !

Dominée et sans inspiration, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée ce samedi soir sur le terrain de Westerlo (4-3).

Battue sèchement par le Slavia Prague en semaine, l'Union devait se rassurer ce samedi sur le terrain du Kuipje face à Westerlo. Cela ne s'annonçait pas évident contre une équipe qui venait d'enchaîner un 6/6. Comme prévu, pas de Lazare Amani dans la sélection de l'Union. L'Ivorien est écarté du groupe (lire ICI).

Ce sont les locaux qui se montrent dangereux d'entrée. Stassin frappe juste à côté du cadre de Moris (1e). L'Union ouvre pourtant le score sur corner de Rasmussen repris de la tête par Rodriguez (0-1, 5e).

Cela ne reflète pas du tout l'ordre du match : Westerlo pousse, joue bien mieux et est clairement la meilleure équipe sur le terrain. Ce qui devait arriver...arriva : les Campinois égalisent via Haspolat, qui frappe sur coup franc et ne laisse aucune chance à Moris (1-1, 17e).

Il n'y en a ensuite que pour les hommes de Timmy Simons, qui passent dans la foulée avec un but de Mebude (2-1, 17e). Les largesses de la défense de l'Union, qui oublie totalement Stassin sur le but, sont criantes.

L'Union coule sur le terrain de Westerlo !

Les joueurs de Sébastien Pocognoli n'y sont pas du tout. Moris sauve le 3e mais doit à nouveau se retourner sur une frappe déviée de Madsen, reprise par Sayydamanesh (3-1, 32e). Vraiment sans inspiration aujourd'hui, l'Union tente de forcer un penalty (sifflable ?) via Rodriguez (41e), et une frappe bien trop molle d'Ait El Hadj (45e).

Pour la deuxième mi-temps, Pocognoli fait monter Terho et David. L'effet escompté n'est pas vraiment là...C'est même Westerlo qui remonte sur le terrain avec les meilleures intentions. Reynolds se joue beaucoup trop facilement de la défense de l'Union et fixe Moris (4-1, 54e).

Le gardien unioniste, très critiqué dernièrement, doit ensuite s'employer à deux reprises pour éviter le 5e but, devant Stassin (61e) et Alcocer (69e). Maigre consolation : le 4-2 marqué par Fuseini (71e).

Westerlo aurait encore pu alourdir le score, si la frappe de Frigan n'avait pas atterri sur la barre (84e). David réduira encore le score (4-3, 90e+3), mais bien trop tard pour espérer une remontée

L'Union traverse une mini-crise, et Westerlo confirme son excellent début de saison. Ils sont provisoirement leaders du classement de Pro League. La pression est désormais sur Anderlecht, seule équipe avec un 6/6.