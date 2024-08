Charleroi crée la surprise et l'emporte méritoirement en fin de match face à La Gantoise !

Charleroi s'est imposé en fin de match ce samedi face à La Gantoise (1-0). Une victoire méritée pour les Carolos.

Après sa très belle victoire face à Saint-Trond le week-end dernier, Charleroi voulait enchaîner à domicile face à La Gantoise. Un adversaire considéré comme redoutable, mais toujours en période de rodage depuis l'arrivée de Wouter Vrancken sur le banc.

Le début de match est assez équilibré, mais surtout brouillon. Aucune des deux équipes n'ose vraiment se mouiller. Heymans, trouvé par Pétris, place sa tête juste à côté du but (3e).

Progressivement, La Gantoise prend le contrôle du cuir et tente de combiner devant le rectangle des Carolos, qui commettent plusieurs fautes. Watanabe passe tout près de reprendre le ballon dans le but (19e), Gandelman met au-dessus (34e).

Charleroi possède cependant des armes offensives, notamment avec Antoine Bernier. L'attaquant dribble devant le rectangle et frappe, ça passe juste à côté (45e+4).

Charleroi tient tête à La Gantoise, et passe tout près d'ouvrir le score !

Les Carolos sont assez bien dans le match, et passent même tout près d'ouvrir la marque à plusieurs reprises en deuxième mi-temps. Badji se retrouve à bout portant devant Roef, mais le gardien de La Gantoise sort un arrêt étourdissant (48e).

Quelques minutes plus tard, Guiagon se retrouve en très bonne position de frappe, mais envoie le ballon au-dessus du but (53e). La Gantoise tente de répondre, via Samoise, dont la reprise de volée ne passe pas loin de tromper Koné (57e).

Mais la meilleure équipe sur le terrain est clairement le Sporting, qui continue à se montrer séduisant offensivement et à inquiéter Roef. Badji, encore lui, n'arrive pas à cadrer (64e). Bien décidés à gagner ce match, les Carolos continuent à essayer mais sont encore un peu brouillons. Ils restent solides défensivement.

Heymans délivre Charleroi dans les derniers instants !

La délivrance arrive enfin. Badji, décidément malchanceux ce soir, bute à nouveau devant Roef puis heurte le poteau. Heymans suit et fait exploser le stade (1-0, 88e).

Charleroi écarte un cador et envoie un superbe signal en vue de cette saison. La Gantoise, quant à elle, a du souci à se faire...