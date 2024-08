Charleroi veut enchaîner, La Gantoise veut se rassurer

Charleroi accueille La Gantoise ce dimanche soir (18h30) dans le cadre de la 3e journée de Pro League.

Le Sporting de Charleroi a connu de nombreux changements cet été après un exercice 2023-2024 très compliqué, marqué par une participation aux Play-downs.

Les Zèbres ont recruté de nombreux nouveaux joueurs, mais également vu des tauliers tenter une nouvelle aventure loin du Pays de Charleroi.

Le travail de Rik De Mil semble en tout cas porter ses fruits : Charleroi s'est largement imposé 1-4 le week-end dernier à Saint-Trond, et a ainsi réalisé un 4/6 sur ses deux premiers matchs de championnat.

Les Carolos auront cependant fort à faire ce dimanche face à La Gantoise, malgré le fait que les Buffalos ne réalisent pas un début de saison convaincant sous la houlette de Wouter Vrancken.

"Il faut qu'on parvienne à mettre la même intensité pendant 90 minutes et à être plus efficace. On s'est créé beaucoup d'occasions avant notre premier but. Face à une équipe comme Gand, nous n'en aurons pas autant", avait d'ailleurs déclaré De Mil en évoquant la victoire face à STVV.