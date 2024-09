Surclassé par Genk, Anderlecht sort une prestation honteuse et manque l'occasion de prendre la tête de la Pro League

Anderlecht s'est incliné très logiquement face au Racing Genk ce mardi soir (0-2).

Après le match nul face à Westerlo, réaction presque obligatoire pour Anderlecht ce mardi soir au Lotto Park face à Genk.

En cas de victoire dans cette rencontre d'alignement, les Mauves pouvaient prendre la tête du championnat. Ce qui serait un beau trompe-l'oeil au vu du jeu développé par Anderlecht depuis quelques semaines...

Le coach Brian Riemer décide de tenter un changement assez important, en mettant Anders Dreyer sur le banc. Francis Amuzu démarre à droite, Samuel Edozie à gauche. Dendoncker est en défense centrale, Rits titulaire au milieu.

Anderlecht déjà sauvé par Coosemans

Dès l'entame de la rencontre, c'est Genk qui prend les commandes. Coosemans doit déjà s'employer sur une frappe d'El Ouahdi (3e). Les Limbourgeois mettent une pression folle et poussent Anderlecht...à la faute.

Les Mauves concèdent ainsi un penalty dans la foulée. Steuckers s'élance, mais Coosemans sort un double arrêt étourdissant (8e).

Genk continue à dominer. Servi idéalement, Arokodare manque l'immanquable devant Coosemans (12e). Le gardien d'Anderlecht doit ensuite se coucher sur une frappe de loin de Sor (17e).

Anderlecht passe tout près du 1-0...puis se fait punir

Les Mauves tentent de répondre, mais se montrent assez discrets. Edozie est l'un des meilleurs sur la pelouse, mais manque d'inspiration dans le dernier geste. Foket, bien servi, reprend de volée. Van Crombrugge a un arrêt salvateur (32e).

Anderlecht a laissé passer le coche, car Genk ouvre le score quelques minutes après. Sur un corner, Heynen sert Sadick, qui trompe Coosemans bien trop facilement (0-1, 37e).

© photonews

Si Stroeykens est le seul qui tente de sonner la révolte côté anderlechtois, Coosemans a un nouvel arrêt énorme devant Arokodare (45e+2). Anderlecht rentre aux vestiaires sous les huées de son public, et peut s'estimer heureux de n'étre mené que d'un but...

Les Mauves sans solutions

Pour entamer la seconde mi-temps, Brian Riemer décide de faire rentrer Yari Verschaeren à la place de Francis Amuzu.

Le petit numéro 10 tente bien de faire lever les foules du Lotto Park, mais sans beaucoup de réussite. Lui et Dolberg manquent de précision devant le but.

Alors que les supporters attendent désespérément une action construite devant le rectangle de Genk, les Mauves sont à deux doigts d'encaisser de l'autre côté. Parti en contre, Sor manque face à Coosemans (68e).

Devant le manque de solutions de son équipe, Brian Riemer tente encore plusieurs changements. Angulo remplace Edozie, Leoni est remplacé par Ashimeru, Foket par Sardella.

Genk tue tout suspens, Brian Riemer a du souci à se faire...

Malgré cela, la fin de match n'est majoritairement qu'un enchaînement de fautes et de temps morts. Van Crombrugge aura cependant deux arrêts à faire devant Stroyekens et Dolberg. A peine monté au jeu, Adedeji-Sternberg ira faire 0-2 et tuer tout suspens (86e).

Anderlecht s'incline très logiquement et laisse la tête de la Pro League à Genk. Brian Riemer devra se poser les bonnes questions, et il y en aura à nouveau beaucoup...