🎥 Soufiane Benjdida délivre Sclessin sur penalty : deuxième succès de la saison pour le Standard, qui intègre le top 6

La décision sera venue du pied de Soufiane Benjdida, sur un penalty gagné par Ilay Camara. Deuxième victoire de la saison pour le Standard, qui se replace provisoirement à la sixième position.

Cinquième rencontre de la saison, la troisième à domicile pour le Standard qui recevait le Beerschot, ce dimanche en fin d'après-midi. Avec un seul changement dans la composition d'Ivan Leko : Ilay Camara est titularisé sur la gauche en lieu et place d'Henry Lawrence, suspendu après son exclusion de la semaine dernière à Courtrai.

Quinze minutes de jeu, trente minutes d'ennui et une sortie sur civière pour Ibe Hautekiet

Le début de partie est assez animé. Première situation pour le Standard avec une reprise de la tête de Fossey sur un centre de Bulat (2e), puis un gros raté de Charly Keita de l'autre côté, qui croque totalement son tir alors qu'il était en face à face avec Epolo (4e). Le latéral américain, ainsi que Price, amènent quelques centres de la droite, écartés par la défense ou par Davor Matijas.

Après le premier quart d'heure, le rythme baisse considérablement. Entre Price qui évolue très à droite et Bulat très haut, la défense et O'Neill ont peu de possibilités pour relancer le cuir. Les longs ballons sont utilisés, mais difficilement négociables pour Benjdida face à l'arrière-garde solide du Beerschot. Dans l'autre sens, Charly Keita et Thibaud Verlinden sont les deux plus gros dangers du promu et forcent Matthieu Epolo à plusieurs interventions pas toujours très académiques.

En fin de première période, Ibe Hautekiet reste au sol après un tête contre tête avec Keita, sur un centre de Sanusi. Après de longues minutes au sol, le défenseur central est évacué sur civière, malgré sa tentative de quitter la pelouse en marchant, et est évacué en ambulance pendant la pause (lire ici). Pause sifflée après une ultime frayeur dans la défense liégeoise, et un dégagement d'Epolo contré par Verlinden, puis un centre du même Verlinden difficilement écarté par le portier (45+3e). Les premiers sifflets de la saison se sont fait entendre, à Sclessin.

Plat exclu, Camara gagne un penalty, Benjdida le transforme

Le Standard reprend un petit peu mieux sa seconde période. Isaac Price est plus influent sur le côté droit, Kuavita coupe un centre au premier poteau et manque le cadre (51e), puis Bulat voit sa frappe déviée (52e). Quelques minutes plus tard, Brian Plat arrive en retard et laisse traîner ses crampons sur la hanche de O'Neill. Jasper Vergoote adresse premièrement une carte jaune, avant de consulter le VAR : le Beerschot terminera à 10 (61e).

Les Rouches sont de plus en plus près de la décision, malgré un manque récurrent d'occasions franches. Lancé dans la profondeur par Price, Camara est accroché dans la surface par Michez. Sur penalty, Soufiane Benjdida délivre Sclessin (1-0, 72e).

Les Liégeois auront plusieurs occasions de faire le break, en fin de match. Cependant, ce Standard n'a pas encore trouvé la clé offensivement et ne parvient pas à tuer le match. Le Beerschot, toutefois, est incapable de répondre. Deuxième succès de la saison pour les joueurs d'Ivan Leko, qui remontent provisoirement à la sixième place du classement. Les Anversois occupent la lanterne rouge, avec un maigre point.