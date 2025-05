Game over pour le Patro ? Le Cercle de Bruges corrige son adversaire et s'approche à grands pas du maintien

Le Cercle de Bruges a frappé fort lors du match aller des Play-offs Relegation, en s'imposant 0-5 sur le terrain du Patro. Une démonstration qui laisse peu de place au suspense avant le retour.

Ce match aller des Play-offs Relegation avait tout d’un tournant décisif. D’un côté, le Cercle de Bruges jouait son avenir dans l’élite, de l’autre, le Patro, héros surprise de la Challenger Pro League, arrivé au bout de ses play-offs de montée. Il n’a fallu que quelques minutes pour comprendre qui était prêt pour ce duel sous haute tension.

Dès l’entame, le Cercle impose un pressing étouffant. Brunner Paris s’offre une première occasion à la 4e minute, mais c’est Lawrence Agyekum qui allume la première mèche, bien servi par une inspiration géniale de Felipe Augusto. Le milieu conclut avec puissance devant la surface, laissant Jordi Belin impuissant.

La fébrilité gagne les locaux et le Cercle en profite. À la 25e minute, Brunner double la mise, profitant d’un placement défensif catastrophique. Une accélération, un dribble sur le gardien et voilà déjà le Patro au bord de la rupture. Quelques éclairs tentent de relancer le suspense, mais les rares occasions du Patro, comme celle gâchée par Lukas Eenoo, ne suffisent pas à inverser la dynamique. La mi-temps arrive sur un 0-2 sans appel.

Une démonstration à sens unique

Au retour des vestiaires, c’est encore Brunner qui frappe. Sur une nouvelle passe millimétrée d’Augusto, l’attaquant pousse le ballon au fond pour son doublé. Le Brésilien est partout, enchaîne les dribbles et s’offre même un but quelques minutes plus tard d’un lob tout en finesse. Le Cercle déroule, le Patro subit. Le déséquilibre est flagrant et les espaces laissés dans le couloir droit deviennent un boulevard pour les visiteurs.

Le rythme ralentit, le Cercle lève le pied, mais la domination reste totale. Warleson passe une soirée paisible dans les cages brugeoises, témoin privilégié d’un naufrage collectif côté Patro. Augusto sort sous les applaudissements.

Pour conclure la soirée, Thibo Somers enfonce le clou à la 85e minute. Sur un ballon contré qui lui revient dans la surface, le capitaine déclenche une frappe sèche entre les jambes du gardien pour le 0-5.

Le Patro sauve l'honneur en toute fin de rencontre grâce à un but de Romeo Mabanza : 1-5. Le Cercle prend une avance quasi rédhibitoire avant le match retour.